Китайський пілотований корабель Шеньчжоу-12 з космонавтами вийшов на орбіту

06:55 17 червня Київ, Україна

Китай продовжує успішно освоювати космічний простір. Як стало відомо, сьогодні вночі був проведений успішний запуск пілотованого корабля Шеньчжоу-12. Корабель прямує до китайської орбітальної станції. Старт був здійснений з майданчика, розташованого на кордоні провінції Ганьсу і автономного району Внутрішня Монголія, в ніч на четвер, 17 червня.

Відзначається, що для виведення апарата на орбіту була використана ракета-носій CZ-2F. На борту корабля перебувають три космонавти.

Як інформували в Управлінні програми пілотованих космічних польотів КНР, Шеньчжоу-12 успішно досяг навколоземної орбіти.

"Після того, як орбітальна станція запрацює в штатному режимі, ми маємо намір нарощувати міжнародне співробітництво, розширювати і поглиблювати обміни з іншими країнами щодо її експлуатації", - заявили в управлінні.

Нагадаємо, це перша за останні п'ять років китайська космічна місія з екіпажем - 56-річним Ні Хайшеном, 54-річним Лю Боміном і 45-річним Тан Хунбо.