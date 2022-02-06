Китайський марсохід досяг мети - подробиці

Китайське інформаційне агентство Xinhua сьогодні опублікувало інформацію про успішний політ Tianwen-1 на Марс. Згідно з даними, вперше китайська розробка змогла успішно досягти поверхні червоної планети для збору біологічних даних і зразків.

Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де відтоді він перебуває на орбіті.

"Це був перший крок в китайському планетарному дослідженні космосу", - йдеться в повідомленні.

Tianwen-1 приземлився на території великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши китайський слід на Марсі". Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район.

Марсохід вивчатиме поверхню ґрунту і атмосферу планети, а також шукатиме ознаки прадавнього життя, включаючи будь-які підземні води і лід, за допомогою георадара.