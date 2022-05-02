Китайський космічний зонд успішно сів на поверхню Місяця. Відео

08:16 02 грудня Київ, Україна

Місячна станція "Чанье-5" зробила м'яку посадку на поверхню Місяця в районі вулканічного піка Рюмкер в межах Океану Бур.

Китай стане третьою країною, яка доставить місячний ґрунт на Землю.

Про це повідомило Національне космічне управління Китаю (CNSA) у вівторок, 1 грудня.





Китайська автоматична місячна станція буде знаходитися на Місяці 14 днів, доти, поки місце примісячення буде висвітлюватися Сонцем - літальний апарат не забезпечений радіоізотопними нагрівачами, розрахованими на різке похолодання з приходом місячної ночі.

За цей час їй належить зробити свердловини глибиною до 2 м, з яких зібрати близько 2 кг місячної породи для доставлення на Землю, вперше за 44 роки. Тривалість перебування в космосі "Чанье-5" складе 23 дні.

Зразки ґрунту з земного супутника будуть передані на орбітальний модуль в спеціальному пристрої, а далі - на Землю, в КНР, провінцію Внутрішня Монголія.