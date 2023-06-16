Китайський експорт до рф за перші п'ять місяців 2023 року зріс на 75,6%

20:30 07 червня Київ, Україна

Китайський експорт у росію за перші п'ять місяців 2023 року продемонстрував значне зростання, збільшившись на 75,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і досягнувши позначки $42,9 млрд.

Імпорт також показав позитивну динаміку, збільшившись на 20,4% і досягнувши $50,9. Про це свідчать дані Головного митного управління КНР.

Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю з Росії в січні - травні становив 93,8 млрд. доларів, що на 40,7% більше, ніж рік тому.



Загальний обсяг імпорту та експорту Китаю за п'ять місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,7% у місцевій валюті до 16,8 трлн. юанів, однак у доларовому еквіваленті зменшився на 2,8% - до 2,4 трлн.. доларів.



У травні закордонні поставки з КНР скоротилися вперше за три місяці, переважно через загальне зниження рівня експорту до головних торгових партнерів - країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Європейського Союзу, США та Японії. Найбільший спад – в експорті електронних товарів, одягу та іграшок.



Зниження імпорту пояснюється насамперед низькими цінами на сиру нафту та інші ресурси, а також низьким внутрішнім попитом у країні.



У четвірку найбільших торгових партнерів КНР цього року увійшли країни АСЕАН, торгівля Китаю з якими зросла на 2,1%, до 377 млрд. доларів, Європейський Союз з показником 332 млрд. доларів товарообігу, що на 3,7% менше у порівнянні з минулим роком. . Штати з 274,7 млрд дол. (-12,3% рік до року) та Японія – 131,3 млрд дол. (-10,4%).



Зниження показників експорту/імпорту Китаю посилює стурбованість фахівців щодо уповільнення економічного відновлення країни на тлі уповільнення економік ключових країн – торгових партнерів КНР.