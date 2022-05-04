Китайські компанії CNOOC, SMIC, CCTC, CIECC потрапили під санкції Пентагону

11:48 04 грудня Київ, Україна

Пентагон поповнив свій список санкцій ще чотирма китайськими компаніями, які на думку Вашингтона несуть загрозу мирному співіснуванню європейських країн.

Про це йдеться на сайті відомства.



Під обмеження потрапили третя за величиною нафтогазова корпорація Китаю China National Offshore Oil Corp (CNOOC), виробник мікрочипів Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а також інжинірингова компанія China Construction Technology Co (CCTC) та консалтингова компанія China International Engineering Consulting Corp (CIECC).

"Пентагон готовий рішуче протидіяти стратегії Китаю щодо розвитку військово-цивільного синтезу, метою якого виступає модернізація Народно-визвольної армії Китаю шляхом забезпечення доступу до передових технологій", - йдеться в повідомленні.

Внесення компанії в чорний список дозволяє американському президентові США вводити санкції на її будь-яку комерційну діяльність.



Пентагон опублікував для Конгресу початковий список компаній в червні 2020 року і продовжить оновлювати його, додаючи організації при потребі.