Китайські компанії CNOOC, SMIC, CCTC, CIECC потрапили під санкції Пентагону

Пентагон поповнив свій список санкцій ще чотирма китайськими компаніями, які на думку Вашингтона несуть загрозу мирному співіснуванню європейських країн.
Про це йдеться на сайті відомства.
Під обмеження потрапили третя за величиною нафтогазова корпорація Китаю China National Offshore Oil Corp (CNOOC), виробник мікрочипів Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а також інжинірингова компанія China Construction Technology Co (CCTC) та консалтингова компанія China International Engineering Consulting Corp (CIECC).
Внесення компанії в чорний список дозволяє американському президентові США вводити санкції на її будь-яку комерційну діяльність.
Пентагон опублікував для Конгресу початковий список компаній в червні 2020 року і продовжить оновлювати його, додаючи організації при потребі.
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