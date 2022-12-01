Китайські та російські літаки увійшли до повітряного простору Південної Кореї

08:12 01 грудня Київ, Україна





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Так, на оборонній лінії Південної Кореї стався інцидент, який значно стривожив США та їхніх союзників. Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS), два



Sky News зазначає, що у відповідь на повідомлення москва заявила, що її стратегічні військові літаки здійснювали спільне з Китаєм патрулювання над Японським і Східно-Китайським морями. Тим не менш, союзники по НАТО були стурбовані швидким нарощуванням військової сили Китаю та його співпрацею з росією, за якою вони спостерігають ще з лютого 2022 року. Військові літаки Китаю та росії 30 листопада порушили кордон протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ). НАТО стурбовані інцидентом, повідомляють Sky News та Devdiscourse.Так, на оборонній лінії Південної Кореї стався інцидент, який значно стривожив США та їхніх союзників. Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS), два китайські бомбардувальники H-6 двічі входили в зону протиповітряної оборони країни (KADIZ). Згодом вони знову увійшли до зони ідентифікації ППО, але разом із ними вже знаходилися шість російських військових літаків, включаючи бомбардувальники ТУ-95 та винищувачі СУ-35.Sky News зазначає, що у відповідь на повідомлення москва заявила, що її стратегічні військові літаки здійснювали спільне з Китаєм патрулювання над Японським і Східно-Китайським морями. Тим не менш, союзники по НАТО були стурбовані швидким нарощуванням військової сили Китаю та його співпрацею з росією, за якою вони спостерігають ще з лютого 2022 року.

"Члени нашого альянсу залишаються стурбованими політикою примусу КНР, використанням нею дезінформації, швидким, непрозорим нарощуванням військової сили, включаючи співпрацю з росією", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Зазначається, що хоча Китай дистанціюється від "безмежного" стратегічного партнерства з росією і відмовився брати участь у війні, проте такі спільні навчання викликають занепокоєння у міжнародної спільноти.

"Ми так само, як і раніше, прагнемо підтримувати конструктивний діалог з Китаєм, де тільки можемо, і ми вітаємо можливості працювати разом над спільними проблемами", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США підтвердив, що хоча НАТО продовжує зосереджуватись на збереженні єдиної підтримки України, члени також хочуть підвищити стійкість альянсу, розглядаючи нові виклики, включаючи ті, які створює Китай.