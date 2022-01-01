Китайська атомна субмарина попалася в поле зору супутника

15:12 21 серпень Київ, Україна

Рідкісний кадр вдалося зробити комерційному американському супутнику, на фото видно, як атомний підводний човен Китаю входить в підземну бухту.

Експерти дізналися китайську атомну субмарину 093 «Шань», озброєну протикорабельними ракетами і торпедами.

Про будівництво таємницею бази субмарин на острові Хайнань відомо з 2008 року - про це розповідала розвідка Індії та ряду інших країн. База знаходиться в 280 км від острівної курортного міста Дананг у В'єтнамі і всього в декількох кілометрах від китайського курорту Санья.





Відзначається, що підземні бази не дозволяють розвідці Знімок, заходу субмарини в підземну базу, вважають великою рідкістю, а ось саму підземну базу рідкістю при цьому не вважають, оскільки Пекін має давню традицію приховувати свою військову техніку - від ракет до підводних човнів.Відзначається, що підземні бази не дозволяють розвідці США оцінити бойову готовність китайського флоту, точна кількість підводних човнів та інше.

У липні США відправили два авіаносці для проведення навчань в Південно-Китайському морі на тлі конфліктів з Китаєм. Зараз Пекін намагається досягти панування в Південно-Китайському морі, багатого ресурсами і вигідного для торгівлі. Бруней, Малайзія, Філіппіни, Тайвань і В'єтнам проти і заявляють свої права на море. Китай побудував острівні бази по всій акваторії, але пояснює це мирними намірами.

Демократичний Тайвань проводить повномасштабні військові навчання на суші, на воді і в повітрі на тлі агресії комуністичного Китаю, який вважає острів частиною своєї території і загрожує анексувати його військовим шляхом.

Пекін стикається з хвилею ворожості, що росте на тлі спалаху коронавируса і здатної привести до більшого загострення відносин Китаю з США. Китай на межі загострення відносин зі світом через коронавируса - закритий урядовий доповідь. Головний пропагандист Компартії Ху Сицзінь закликав нарощувати ядерний потенціал Китаю, щоб протистояти США.





