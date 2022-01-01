Китайська атомна субмарина попалася в поле зору супутника

Рідкісний кадр вдалося зробити комерційному американському супутнику, на фото видно, як атомний підводний човен Китаю входить в підземну бухту.
Експерти дізналися китайську атомну субмарину 093 «Шань», озброєну протикорабельними ракетами і торпедами.
Про будівництво таємницею бази субмарин на острові Хайнань відомо з 2008 року - про це розповідала розвідка Індії та ряду інших країн. База знаходиться в 280 км від острівної курортного міста Дананг у В'єтнамі і всього в декількох кілометрах від китайського курорту Санья.
Знімок, заходу субмарини в підземну базу, вважають великою рідкістю, а ось саму підземну базу рідкістю при цьому не вважають, оскільки Пекін має давню традицію приховувати свою військову техніку - від ракет до підводних човнів.
Відзначається, що підземні бази не дозволяють розвідці США оцінити бойову готовність китайського флоту, точна кількість підводних човнів та інше.
Відзначається, що підземні бази не дозволяють розвідці США оцінити бойову готовність китайського флоту, точна кількість підводних човнів та інше.
- У липні США відправили два авіаносці для проведення навчань в Південно-Китайському морі на тлі конфліктів з Китаєм. Зараз Пекін намагається досягти панування в Південно-Китайському морі, багатого ресурсами і вигідного для торгівлі. Бруней, Малайзія, Філіппіни, Тайвань і В'єтнам проти і заявляють свої права на море. Китай побудував острівні бази по всій акваторії, але пояснює це мирними намірами.
- Демократичний Тайвань проводить повномасштабні військові навчання на суші, на воді і в повітрі на тлі агресії комуністичного Китаю, який вважає острів частиною своєї території і загрожує анексувати його військовим шляхом.
- Пекін стикається з хвилею ворожості, що росте на тлі спалаху коронавируса і здатної привести до більшого загострення відносин Китаю з США. Китай на межі загострення відносин зі світом через коронавируса - закритий урядовий доповідь. Головний пропагандист Компартії Ху Сицзінь закликав нарощувати ядерний потенціал Китаю, щоб протистояти США.
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