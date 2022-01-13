Китайців привчать бути помірними в їжі

Влада Китаю знайшла спосіб боротьби з марнотратним використанням харчових продуктів, яке досягло великих масштабів.
Парламент Китаю схвалив закон про боротьбу з марнотратним використанням харчових продуктів в рамках зусиль влади привчити населення країни до помірності в їжі.
Про це повідомляє Сіньхуа у четвер, 29 квітня.
Зазначено, що цей закон був прийнятий за підсумками голосування на сесії постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, вищого законодавчого органу країни, набуває чинності відсьогодні.
Відзначається, що новий закон дозволяє закладам громадського харчування додавати до рахунку відвідувачів, які залишають надмірну кількість їжі, мито за утилізацію. Але при цьому розмір цього мита повинен бути чітко зазначеним.
Щорічно в Китаї близько 35 млн тонн продовольства стають відходами ще до того, як потрапити до споживачів. Згідно з проведеним дослідженням, в Пекіні, Шанхаї, Ченду і Лхасі в рік викидають в середньому 17-18 млн тонн продуктів, якими можна було б рік годувати 30-50 млн осіб.
Зазначено, що цей закон був прийнятий за підсумками голосування на сесії постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, вищого законодавчого органу країни, набуває чинності відсьогодні.
Відзначається, що новий закон дозволяє закладам громадського харчування додавати до рахунку відвідувачів, які залишають надмірну кількість їжі, мито за утилізацію. Але при цьому розмір цього мита повинен бути чітко зазначеним.
Щорічно в Китаї близько 35 млн тонн продовольства стають відходами ще до того, як потрапити до споживачів. Згідно з проведеним дослідженням, в Пекіні, Шанхаї, Ченду і Лхасі в рік викидають в середньому 17-18 млн тонн продуктів, якими можна було б рік годувати 30-50 млн осіб.
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