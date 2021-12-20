Китайцям запропонували економити їжу

Лідер КНР закликав співвітчизників до ощадливості. Він заявив про те, що потрібно бути більш відповідальними в питаннях продовольчої безпеки країни.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав співгромадян проявляти стриманість у питанні споживання і марнотратства їжі. Про це повідомило у вівторок агентство "Сіньхуа".

"Не дивлячись на те, що рік за роком ми збираємо [великі] врожаї зерна, як і раніше необхідно з свідомістю ставитися до продовольчої безпеки", - зазначив китайський лідер, назвавши звичку до марнотратства в їжі "сумною і шокуючою".

Паралельно з цим глава Китаю наголосив на необхідності посилення законодавчої бази і нагляду, прийняття ефективних заходів, а також створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства. "Необхідно зміцнити роз'яснювальну діяльність і [заходи] по освіті [громадян], а також виростити звичку економити і зробити так, щоб суспільство вважало марнотратство ганебним і пишалося ощадливістю", - пояснив голова КНР.

Згідно агентству, Сі Цзіньпін неодноразово закликав населення до економності в споживанні їжі, а також різко виступав проти розтрати продуктів харчування.