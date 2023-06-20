Китай значно збільшив імпорт нафти з росії

У період з січня по травень 2023 року постачання російської нафти до Китаю зросло на 23,7% порівняно з минулим роком, досягнувши близько 42,1 мільйона тонн. Росія продовжує бути головним постачальником нафти до Китаю.
За даними Головного митного управління Китаю, вартісний показник імпорту нафти з росії до Китаю за цей же період знизився на 4,88% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і становив 22,65 мільярда доларів.
Саудівська Аравія посідає друге місце за обсягом постачання нафти до Китаю, продаючи в період січень-травень 38,6 мільйона тонн нафти на суму 23,75 мільярда доларів. Обсяг постачань порівняно з першими п'ятьма місяцями 2022 року зріс на 1%, тоді як вартість знизилася на 13%.
За ними йдуть Ірак (близько 25,42 мільйона тонн на 14,76 мільярда доларів), Малайзія (19,6 мільйона тонн на 10 мільярдів доларів), Об'єднані Арабські Емірати (17,43 мільйона тонн на 11,11 мільярда доларів) та Оман (приблизно 16,43 мільйона тонн на 10,35 мільярда доларів).
Цікаво відзначити, що серед близько 40 країн, які поставляють нафту до Китаю в 2023 році, Іран відсутній, а США посідають 10-те місце, поставивши близько 5,7 мільйона тонн нафти на суму 3,6 мільярда доларів.
Лише у травні постачання російської нафти до Китаю зросло на 36,4% порівняно з квітнем, досягнувши 9,71 мільйона тонн. За грошима зростання склало 36,7%, до 5,12 мільярда доларів.
Згідно з даними китайської митниці, у 2022 році імпорт російської нафти до Китаю зріс на 8,2%, досягнувши 86,2 мільйона тонн. Вартість придбаних Китаєм енергоносіїв у росії збільшилася приблизно на 43,9%, до 58,37 мільярда доларів.
За даними Головного митного управління Китаю, вартісний показник імпорту нафти з росії до Китаю за цей же період знизився на 4,88% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і становив 22,65 мільярда доларів.
Саудівська Аравія посідає друге місце за обсягом постачання нафти до Китаю, продаючи в період січень-травень 38,6 мільйона тонн нафти на суму 23,75 мільярда доларів. Обсяг постачань порівняно з першими п'ятьма місяцями 2022 року зріс на 1%, тоді як вартість знизилася на 13%.
За ними йдуть Ірак (близько 25,42 мільйона тонн на 14,76 мільярда доларів), Малайзія (19,6 мільйона тонн на 10 мільярдів доларів), Об'єднані Арабські Емірати (17,43 мільйона тонн на 11,11 мільярда доларів) та Оман (приблизно 16,43 мільйона тонн на 10,35 мільярда доларів).
Цікаво відзначити, що серед близько 40 країн, які поставляють нафту до Китаю в 2023 році, Іран відсутній, а США посідають 10-те місце, поставивши близько 5,7 мільйона тонн нафти на суму 3,6 мільярда доларів.
Лише у травні постачання російської нафти до Китаю зросло на 36,4% порівняно з квітнем, досягнувши 9,71 мільйона тонн. За грошима зростання склало 36,7%, до 5,12 мільярда доларів.
Згідно з даними китайської митниці, у 2022 році імпорт російської нафти до Китаю зріс на 8,2%, досягнувши 86,2 мільйона тонн. Вартість придбаних Китаєм енергоносіїв у росії збільшилася приблизно на 43,9%, до 58,37 мільярда доларів.
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