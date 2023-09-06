Китай заявив про викриття шпигуна, завербованого ЦРУ

Китай веде розслідування щодо громадянина Китаю, якого обвинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).
Про це повідомило у понеділок, 21 серпня, Міністерство державної безпеки Китаю, пише Reuters.
Зазначається, що 39-річний громадянин Китаю на прізвище Хао працював в одному з китайських міністерств і поїхав на навчання до Японії, де відбулося вербування.
Під час навчання в Японії Хао познайомився з працівником американського посольства на ім'я Тед, який допоміг опрацювати його заяву на візу до США. Тед поступово налагодив тісніші стосунки, пригощаючи Хао їжею та даруючи подарунки, а пізніше Хао попросив допомогти писати статті за певну плату. Хао погодився.
Перед тим, як завершити роботу в Японії, Тед познайомив Хао зі своїм колегою Лі Цзюнем, і вони підтримували робочі відносини. Перед поверненням Хао до Китаю Лі Цзюнь розкрив своє обличчя в ЦРУ і спробував завербувати Хао, закликаючи його знайти роботу в державній установі Китаю. Хао погодився, підписав угоду про шпигунство і пройшов оцінку та навчання.
Повернувшись до Китаю, Хао маневрував, щоб отримати роботу у певному державному міністерстві за вказівкою ЦРУ. Він кілька разів таємно зустрічався з оперативниками ЦРУ у Китаї, надавав розвідувальні дані та отримував гроші. Після виявлення шпигунської діяльності Хао органи державної безпеки Китаю затримали його для розслідування. Продовжується розгляд справи.
Про це повідомило у понеділок, 21 серпня, Міністерство державної безпеки Китаю, пише Reuters.
Зазначається, що 39-річний громадянин Китаю на прізвище Хао працював в одному з китайських міністерств і поїхав на навчання до Японії, де відбулося вербування.
Під час навчання в Японії Хао познайомився з працівником американського посольства на ім'я Тед, який допоміг опрацювати його заяву на візу до США. Тед поступово налагодив тісніші стосунки, пригощаючи Хао їжею та даруючи подарунки, а пізніше Хао попросив допомогти писати статті за певну плату. Хао погодився.
Перед тим, як завершити роботу в Японії, Тед познайомив Хао зі своїм колегою Лі Цзюнем, і вони підтримували робочі відносини. Перед поверненням Хао до Китаю Лі Цзюнь розкрив своє обличчя в ЦРУ і спробував завербувати Хао, закликаючи його знайти роботу в державній установі Китаю. Хао погодився, підписав угоду про шпигунство і пройшов оцінку та навчання.
Повернувшись до Китаю, Хао маневрував, щоб отримати роботу у певному державному міністерстві за вказівкою ЦРУ. Він кілька разів таємно зустрічався з оперативниками ЦРУ у Китаї, надавав розвідувальні дані та отримував гроші. Після виявлення шпигунської діяльності Хао органи державної безпеки Китаю затримали його для розслідування. Продовжується розгляд справи.
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