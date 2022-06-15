Китай заявив, що, можливо, виявив сигнали від інопланетних цивілізацій

Вузькосмугові електромагнітні сигнали, виявлені Sky Eye - найбільшим у світі радіотелескопом - відрізняються від раніше захоплених, і команда продовжує їхнє вивчення, йдеться у звіті з посиланням на Чжан Тонцзе, головного наукового співробітника групи пошуку позаземних цивілізацій з Китайської академії наук.

"Вірогідність того, що нам вдалося виявити справжній сигнал від позаземної цивілізації, дуже висока. Однак підозрілі сигнали також можуть бути свого роду радіоперешкодами та вимагають подальшого розслідування. Потрібні додаткові дослідження, щоби підтвердити, що це сигнал від інопланетян, або навпаки, виключити таку можливість» — каже Чжан Тонцзе.

Незрозуміло, чому звіт було видалено з вебсайту Science and Technology Daily, офіційної газети Міністерства науки та технологій Китаю, хоча новина вже розтиражована у соцмережах та ЗМІ, зокрема, державних.

У вересні 2020 року Sky Eye, розташований у південно-західній китайській провінції Гуйчжоу і який має діаметр 500 метрів (1640 футів), офіційно розпочав пошуки позаземного життя. Згідно зі звітом, команда виявила два набори підозрілих сигналів у 2020 році при обробці даних, зібраних у 2019 році, та виявила ще один підозрілий сигнал у 2022 році за даними спостереження за цілями екзопланет.Повідомляється, що китайський Sky Eye надзвичайно чутливий у низькочастотному радіодіапазоні та відіграє вирішальну роль у пошуку позаземних цивілізацій, сказав Чжан.