Китай запустив залізничний маршрут до Німеччини, який минає росію

14:31 20 квітня Київ, Україна

Китай запустив новий залізничний маршрут до Німеччини в обхід росії. Маршрут охоплює змішані залізничні та морські перевезення і пройде через Казахстан, Азербайджан, Грузію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію з перетином Каспійського та Чорного морів, після чого дістанеться німецького міста Манхайм. Загальна довжина становитиме 11,3 тис. км.

"Новий маршрут охоплює країни та регіони, які в минулому рідко відвідували вантажні потяги Китай-Європа, відкриваючи нові ринки для вітчизняних та міжнародних підприємств", - розповів генеральний директор Сіаньської компанії з будівництва та експлуатації порту вільної торгівлі Ltd. Юань Сяоцзюнь.

Такі маршрути, насправді, були і раніше, але використовували їх рідко. Просто "на пробу". А потім поверталися до найкоротшого – російського. Але тепер росія – як чумний барак, усі намагаються її обминати. Швидше за все і Китай використовуватиме транзитні коридори в обхід країни, що воює. Так довше і дорожче, зате в усіх відношеннях безпечніше. А саме це, насправді, і є дешевшим.

Зазначимо, що російська влада відкрито заявляла, що в умовах економічної блокади, яку Захід створює шляхом запровадження санкцій, рф розраховуватиме на підтримку Китаю. При цьому за кілька днів після початку повномасштабної війни у ЗМІ з'явилася інформація, що залізничні перевезення між рф та КНР практично зупинилися.



У березні російське видання "Ведомости" повідомляло з посиланням на кілька джерел, що китайські відправники вантажу почали призупиняти транзит вантажів через росію в ЄС.