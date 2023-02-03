Китай запустив кулю-розвідник над північною частиною США

Військові США виявили та відстежують висотну повітряну кулю-розвідник над північною континентальною частиною, яку запустив Китай. Було піднято винищувачі F-22.
Про інцидент повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер та інші співробітники Пентагону.
Станом на 01:00 ночі за київським часом повітряна куля рухалася на висоті значно вище за комерційний повітряний рух і "не становила військової або фізичної загрози для людей на землі", уточнив бригадний генерал армії США.
Він додав, що випадки такого роду спостерігалися і раніше протягом останніх кількох років, але "цього разу він зависає протягом тривалого часу, наполегливіше, ніж у попередніх випадках".
Про інцидент повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер та інші співробітники Пентагону.
Станом на 01:00 ночі за київським часом повітряна куля рухалася на висоті значно вище за комерційний повітряний рух і "не становила військової або фізичної загрози для людей на землі", уточнив бригадний генерал армії США.
Він додав, що випадки такого роду спостерігалися і раніше протягом останніх кількох років, але "цього разу він зависає протягом тривалого часу, наполегливіше, ніж у попередніх випадках".
Інший представник Пентагону сказав, що "ми впевнені, що цей висотний аеростат-розвідник належить КНР".
Поточна траєкторія польоту "справді проходить над низкою важливих об'єктів", сказав речник.
Влада США вважає, що куля "має обмежену цінність з погляду збору розвідданих" і навряд чи дізнається більше, ніж супутники Китаю на низькій навколоземній орбіті.
Військові відмовилися повідомити, як довго вони відстежують кулю (щонайменше "кілька днів") і якого вона розміру, але зазначили, що аеростат "досить великий, щоб завдати шкоди полем уламків, якщо ми зіб'ємо його". "Льотчики бачили цю штуку, хоча вона була досить високо в небі. Отже, знаєте, це значні [розміри]".
Вони уточнили, що розглядали варіант зі збиванням її над малонаселеними районами у штаті Монтана.
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