Китай запустив кулю-розвідник над північною частиною США

10:58 03 лютого Київ, Україна





Про інцидент повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер та інші співробітники Пентагону.



Станом на 01:00 ночі за київським часом повітряна куля рухалася на висоті значно вище за комерційний повітряний рух і "не становила військової або фізичної загрози для людей на землі", уточнив бригадний генерал армії США.



Він додав, що випадки такого роду спостерігалися і раніше протягом останніх кількох років, але "цього разу він зависає протягом тривалого часу, наполегливіше, ніж у попередніх випадках". Військові США виявили та відстежують висотну повітряну кулю-розвідник над північною континентальною частиною, яку запустив Китай . Було піднято винищувачі F-22.Про інцидент повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер та інші співробітники Пентагону.Станом на 01:00 ночі за київським часом повітряна куля рухалася на висоті значно вище за комерційний повітряний рух і "не становила військової або фізичної загрози для людей на землі", уточнив бригадний генерал армії США.Він додав, що випадки такого роду спостерігалися і раніше протягом останніх кількох років, але "цього разу він зависає протягом тривалого часу, наполегливіше, ніж у попередніх випадках".

"Щойно повітряна куля була виявлена, уряд США вжив негайних заходів для захисту від збору конфіденційної інформації", - запевнив він. У Пентагоні уточнили, що не вдаватимуться у те, що саме зроблено.



Інший представник Пентагону сказав, що "ми впевнені, що цей висотний аеростат-розвідник належить КНР".





"Президента Байдена поінформували та запитали про військові варіанти. Глава Міноборони Остін вчора скликав найвище керівництво Пентагону, навіть перебуваючи в дорозі на Філіппіни. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі та командувач NORTHCOM генерал Ванхерк наполегливо рекомендували не вживати кінетичних дій через ризик для безпеки людей на землі через можливе поле уламків», – сказав він.



Поточна траєкторія польоту "справді проходить над низкою важливих об'єктів", сказав речник.



Влада США вважає, що куля "має обмежену цінність з погляду збору розвідданих" і навряд чи дізнається більше, ніж супутники Китаю на низькій навколоземній орбіті.



Військові відмовилися повідомити, як довго вони відстежують кулю (щонайменше "кілька днів") і якого вона розміру, але зазначили, що аеростат "досить великий, щоб завдати шкоди полем уламків, якщо ми зіб'ємо його". "Льотчики бачили цю штуку, хоча вона була досить високо в небі. Отже, знаєте, це значні [розміри]".



Вони уточнили, що розглядали варіант зі збиванням її над малонаселеними районами у штаті Монтана.