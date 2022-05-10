Китай запустив на орбіту черговий супутник

13:41 06 серпня Київ, Україна

Сьогодні на південному заході Китаю успішно пройшов запуск нового супутника Чжунсин-2E. Його відправили на орбіту за допомогою ракети-носія Чанчжен-3B/Long March-3B/.

Про це пише Сіньхуа.



Ракета-носій із супутником на борту злетіла з космодрому Січан в провінції Сичуань на південному заході країни. Запуск відбувся о 00:30 за пекінським часом.



Супутник був успішно виведений на задану орбіту. Сьогоднішній запуск став 383-м для ракети-носія серії Чанчжен.



