Китай запустив найбільший в Азії проєкт з уловлювання та утилізації CO2

12:04 02 червня Київ, Україна

Китайська енергетична інвестиційна корпорація (China Energy) запустила в експлуатацію найбільший в Азії проєкт - установку з уловлювання, зберігання та утилізації вуглекислого газу (CCUS).



Ця новітня система була успішно введена в експлуатацію на вугільній електростанції, розташованій у місті Тайчжоу в провінції Цзянсу, Східний Китай. Її головна перевага полягає у можливості видалення з атмосфери до 500 тисяч тонн вуглекислого газу щорічно.

"При пробному запуску проєкту система CCUS продемонструвала надійну роботу та високі стандарти безпеки, а показники енергоефективності та якості продукції знаходяться на проєктному рівні або вище", - заявив президент філії China Energy у провінції Цзянсу Цзі Мінбінь.

За його словами, весь вуглець, що вловлюється, може бути використаний.



China Energy є однією з провідних компаній із виробництва електроенергії завдяки вугіллю. Вона також реалізує пілотні проєкти з уловлювання та зберігання вуглецю в країні, які є частиною зусиль Китаю щодо досягнення нейтральності вуглецю до 2060 року.