Китай запустив найбільший в Азії проєкт з уловлювання та утилізації CO2

Китайська енергетична інвестиційна корпорація (China Energy) запустила в експлуатацію найбільший в Азії проєкт - установку з уловлювання, зберігання та утилізації вуглекислого газу (CCUS).
Ця новітня система була успішно введена в експлуатацію на вугільній електростанції, розташованій у місті Тайчжоу в провінції Цзянсу, Східний Китай. Її головна перевага полягає у можливості видалення з атмосфери до 500 тисяч тонн вуглекислого газу щорічно.
Ця новітня система була успішно введена в експлуатацію на вугільній електростанції, розташованій у місті Тайчжоу в провінції Цзянсу, Східний Китай. Її головна перевага полягає у можливості видалення з атмосфери до 500 тисяч тонн вуглекислого газу щорічно.
За його словами, весь вуглець, що вловлюється, може бути використаний.
China Energy є однією з провідних компаній із виробництва електроенергії завдяки вугіллю. Вона також реалізує пілотні проєкти з уловлювання та зберігання вуглецю в країні, які є частиною зусиль Китаю щодо досягнення нейтральності вуглецю до 2060 року.
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