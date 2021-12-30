Китай заборонив футболістам національної збірної робити татуювання

Футболістам, які грають за національну збірну Китаю, заборонили робити татуювання і порадили видалити ті, які мають, відповідно до нової директиви.

Ці зміни стосуються як головної збірної Китаю з футболу, так і молодіжних команд, повідомляє BBC.

"Це має надати хороший приклад для суспільства", - пише видання, посилаючись на слова Головного управління спорту країни (GAS).

Зокрема, у заяві йдеться і про те, що збірна Китаю має організовувати заходи, які «навчають патріотичному вихованню» спортсменів.



CNN зазначає, що деяким спортсменам можуть дозволити прикривати татуювання під час ігор та тренувань «за певних обставин». Однак спочатку це потрібно узгодити із командою.



Раніше деяким футболістам збірної Китаю, які мають татуювання, зокрема захиснику Чжану Ліньпену, наказували прикривати тату під час гри. А в грудні 2020 року в Китаї скасували матч жіночої студентської команди з футболу через те, що «футболістки не повинні були мати фарбоване волосся».



Комуністична партія Китаю не схвалює татуювання. 2018 року вона заборонила показувати їх на телебаченні. Такі зображення розмивали у фоторедакторі перед тим, як показати в ефірі.