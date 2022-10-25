Китай купив у росії рекордні обсяги енергоресурсів

16:44 25 жовтня Київ, Україна

За весь час війни Китай купив російські енергоресурси на 51 мільярд доларів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.

Зокрема, імпорт коксівного вугілля з росії зріс до 2,5 млн тонн з приблизно 900 тисяч тонн роком раніше і 1,9 млн тонн у серпні. А постачання ЗПГ зросли на третину порівняно з минулим роком – до 819 тисяч тонн.

Разом з тим імпорт нафти з росії у вересні склав 7,5 млн тонн у порівнянні з 8,3 млн тонн у серпні і 6,1 млн тонн рік тому. При цьому Саудівська Аравія випередила рф як головний постачальник для Китаю.
 
"Загальний обсяг закупівель російських енергоресурсів, включаючи нафтопродукти, минулого місяця сповільнився до 7,5 мільярда доларів з рекорду 8,4 мільярда доларів у серпні, хоча ця цифра значно перевищує торішні 4,7 мільярда доларів. Таким чином, за сім місяців від початку повномасштабної війни в Україні загальна сума становить понад 51 мільярд доларів. За той самий період 2021 року Китай закупив енергоносіїв у росії на 30 мільярдів доларів», – пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Китай все ще іноді закуповує енергоресури у росії за зниженими ставками.