Китай купив у росії рекордні обсяги енергоресурсів

"Загальний обсяг закупівель російських енергоресурсів, включаючи нафтопродукти, минулого місяця сповільнився до 7,5 мільярда доларів з рекорду 8,4 мільярда доларів у серпні, хоча ця цифра значно перевищує торішні 4,7 мільярда доларів. Таким чином, за сім місяців від початку повномасштабної війни в Україні загальна сума становить понад 51 мільярд доларів. За той самий період 2021 року Китай закупив енергоносіїв у росії на 30 мільярдів доларів», – пише Bloomberg.