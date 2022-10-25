Китай купив у росії рекордні обсяги енергоресурсів

За весь час війни Китай купив російські енергоресурси на 51 мільярд доларів.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.
Зокрема, імпорт коксівного вугілля з росії зріс до 2,5 млн тонн з приблизно 900 тисяч тонн роком раніше і 1,9 млн тонн у серпні. А постачання ЗПГ зросли на третину порівняно з минулим роком – до 819 тисяч тонн.
Разом з тим імпорт нафти з росії у вересні склав 7,5 млн тонн у порівнянні з 8,3 млн тонн у серпні і 6,1 млн тонн рік тому. При цьому Саудівська Аравія випередила рф як головний постачальник для Китаю.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.
Зокрема, імпорт коксівного вугілля з росії зріс до 2,5 млн тонн з приблизно 900 тисяч тонн роком раніше і 1,9 млн тонн у серпні. А постачання ЗПГ зросли на третину порівняно з минулим роком – до 819 тисяч тонн.
Разом з тим імпорт нафти з росії у вересні склав 7,5 млн тонн у порівнянні з 8,3 млн тонн у серпні і 6,1 млн тонн рік тому. При цьому Саудівська Аравія випередила рф як головний постачальник для Китаю.
Видання зазначає, що Китай все ще іноді закуповує енергоресури у росії за зниженими ставками.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі