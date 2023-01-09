Китай задіяв майже 60 літаків для військових навчань біля Тайваню

Китай провів військові навчання навколо Тайваню, в яких задіяв щонайменше 57 літаків. Про це 9 січня повідомило агентство Reuters.
Східне командування Народно-визвольної армії КНР заявило, що його сили провели бойові маневри в морі та повітряному просторі навколо Тайваню, зосередивши увагу на наземних ударах та нападах із моря.
Як підкреслили китайські військові, метою навчань стала перевірка бойових можливостей та "рішуча протидія провокаціям зовнішніх та сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню".
Влада острова назвала звинувачення Пекіна "безпідставними", і рішуче засудили маневри.
Міністерство оборони Тайваню інформувало, що за попередні 24 години було виявлено 57 китайських літаків і чотири військові кораблі, що діяли навколо острова.
Зазначається, що 28 літаків КНР перетнули серединну лінію в Тайванській протоці - неофіційну буферну зону між двома сторонами, і увійшли до зони дії ППО Тайваню.
Східне командування Народно-визвольної армії КНР заявило, що його сили провели бойові маневри в морі та повітряному просторі навколо Тайваню, зосередивши увагу на наземних ударах та нападах із моря.
Як підкреслили китайські військові, метою навчань стала перевірка бойових можливостей та "рішуча протидія провокаціям зовнішніх та сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню".
Влада острова назвала звинувачення Пекіна "безпідставними", і рішуче засудили маневри.
Міністерство оборони Тайваню інформувало, що за попередні 24 години було виявлено 57 китайських літаків і чотири військові кораблі, що діяли навколо острова.
Зазначається, що 28 літаків КНР перетнули серединну лінію в Тайванській протоці - неофіційну буферну зону між двома сторонами, і увійшли до зони дії ППО Тайваню.
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