Китай викинув росію із спільного проєкту щодо створення широкофюзеляжного літака

Співпраця росії та Китаю у створенні широкофюзеляжного літака CR929, покликаного стати конкурентом Boeing та Airbus, остаточно розпалася. Китай виключив російських партнерів із проєкту, представляючи літак як виключно китайську розробку.
Як повідомляє South China Morning Post, китайський розробник літака – Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) – перестав згадувати росію як країну – учасницю проєкту і тепер просуває літак місткістю 280 пасажирів як виключно китайську розробку.
Ні слова про участь росії не сказав віцепрезидент Comac Ці Сюефен, який виступав на конференції Китайської асоціації авіатранспорту (CATA). Він заявив про «прогрес» у розробці лайнера, вартість якого оцінювали в $50 млрд, і вихід на новий етап «деталізованого дизайну».
Будь-які згадки росії були відсутні також при запуску спецлабораторії для CR929 у вересні, пише SCMP. COMAC тоді заявляла про досягнення «технологічної самозабезпеченості» Китаєм та «незалежні інноваційні можливості». Про участь у проєкті російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, яка спочатку мала створити планер і хотіла взяти участь у розробці двигунів, не було сказано нічого.
На авіасалоні в Ле-Бурже влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча навіть абревіатура лайнера CR мала символізувати країни — учасниці проєкту (C — China, Китай; R — russia, росія). Тепер R виключили з назви літака, і COMAC просуває його як C929.
Проблеми з російською участю у створенні літака, який цього року здійснив перший політ, почалися з перших років. COMAC відмовився припускати росію до отримання доходів від продажу літака на внутрішньому китайському ринку. Натомість ОАК пропонувалася підвищена частка у продажах у світі (70%). Але саме в Китаї очікувався попит на літак у кількості 3 тисяч машин, тоді як його світові перспективи були неясними.
У 2022 році, після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 та замінити їх західними.
Зокрема, замість шасі виробництва росії СOMAC наполягала на використанні німецьких та американських вузлів, а крім того, прийняла рішення залучити Rolls-Royce та General Electric до розробки двигуна, хоча росія сподівалася взяти участь у цій частині проєкту.
Ні слова про участь росії не сказав віцепрезидент Comac Ці Сюефен, який виступав на конференції Китайської асоціації авіатранспорту (CATA). Він заявив про «прогрес» у розробці лайнера, вартість якого оцінювали в $50 млрд, і вихід на новий етап «деталізованого дизайну».
Будь-які згадки росії були відсутні також при запуску спецлабораторії для CR929 у вересні, пише SCMP. COMAC тоді заявляла про досягнення «технологічної самозабезпеченості» Китаєм та «незалежні інноваційні можливості». Про участь у проєкті російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, яка спочатку мала створити планер і хотіла взяти участь у розробці двигунів, не було сказано нічого.
На авіасалоні в Ле-Бурже влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча навіть абревіатура лайнера CR мала символізувати країни — учасниці проєкту (C — China, Китай; R — russia, росія). Тепер R виключили з назви літака, і COMAC просуває його як C929.
Проблеми з російською участю у створенні літака, який цього року здійснив перший політ, почалися з перших років. COMAC відмовився припускати росію до отримання доходів від продажу літака на внутрішньому китайському ринку. Натомість ОАК пропонувалася підвищена частка у продажах у світі (70%). Але саме в Китаї очікувався попит на літак у кількості 3 тисяч машин, тоді як його світові перспективи були неясними.
У 2022 році, після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 та замінити їх західними.
Зокрема, замість шасі виробництва росії СOMAC наполягала на використанні німецьких та американських вузлів, а крім того, прийняла рішення залучити Rolls-Royce та General Electric до розробки двигуна, хоча росія сподівалася взяти участь у цій частині проєкту.
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