Китай виділить $40 млрд на розвиток виробництва мікрочипів - Reuters

12:37 05 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



Ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, також відомим як Великий фонд. Його ціль у 300 млрд юанів (41 млрд доларів) перевищує аналогічні кошти у 2014 та 2019 роках, які, згідно з звітами уряду, зібрали 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.



За словами джерел, новий фонд схвалила китайська влада в останні місяці. Міністерство фінансів Китаю планує виділити 60 млрд юанів. Інші донори фонду поки невідомі. Великий фонд розглядає можливість залучити принаймні дві установи щодо інвестування капіталу нового фонду.



Одним із основних напрямів інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.



Процес збору коштів, ймовірно, займе кілька місяців, і поки що неясно, коли буде запущено третій фонд або внесено подальші зміни до планів.



Серед спонсорів двох попередніх фондів Великого фонду – Міністерство фінансів та державні компанії, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.



Reuters зазначає, що протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва напівпровідників, Semiconductor Manufacturing International Corporation і Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті та дрібніших компаній і фондів.



Незважаючи на ці інвестиції, китайська індустрія мікросхем не здатна відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку поставок, особливо щодо передових чипів. Китай має намір запустити новий державний інвестиційний фонд, покликаний залучити понад 40 млрд доларів для розвитку напівпровідникового сектора. КНР намагається наздогнати США та інших суперників.Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.Ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, також відомим як Великий фонд. Його ціль у 300 млрд юанів (41 млрд доларів) перевищує аналогічні кошти у 2014 та 2019 роках, які, згідно з звітами уряду, зібрали 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.За словами джерел, новий фонд схвалила китайська влада в останні місяці. Міністерство фінансів Китаю планує виділити 60 млрд юанів. Інші донори фонду поки невідомі. Великий фонд розглядає можливість залучити принаймні дві установи щодо інвестування капіталу нового фонду.Одним із основних напрямів інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.Процес збору коштів, ймовірно, займе кілька місяців, і поки що неясно, коли буде запущено третій фонд або внесено подальші зміни до планів.Серед спонсорів двох попередніх фондів Великого фонду – Міністерство фінансів та державні компанії, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.Reuters зазначає, що протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва напівпровідників, Semiconductor Manufacturing International Corporation і Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті та дрібніших компаній і фондів.Незважаючи на ці інвестиції, китайська індустрія мікросхем не здатна відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку поставок, особливо щодо передових чипів.

Агентство зазначає, що лідер КНР Сі Цзіньпін давно наголошував на необхідності досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця потреба стала ще гострішою після того, як США ввели низку заходів експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові чипи для посилення свого військового потенціалу.