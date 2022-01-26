Китай вибрав економічну модель СРСР

16:40 16 вересень Київ, Україна

Компартія Китаю прийняла рішення посилити вплив уряду на приватний бізнес. Про це йдеться в нових директивах КПК.

ЦК партії закликав «Єдиний фронт», політичне об'єднання під керівництвом КПК, зробити більш вагомою керівну роль уряду в бізнесі. Для початку організація створить базу даних підприємців та кадровий резерв.



Пекін вирішив піти шляхом СРСР на тлі наростальних проблем в економіці. За неї все більше відповідає приватний сектор, на частку якого припадає 60 відсотків ВВП і 80 відсотків робочих місць у великих містах.





Як зазначає видання, Пекін заявляє про бажання контролювати більшу частину національної економіки, але поки неясно, в якому вигляді це буде реалізовано. В цілому директиви виглядають відповіддю на тиск на китайські компанії з боку США, а також структурні зміни в національній і світовій економіці.

В останні роки на тлі посилення позицій голови КНР Сі Цзіньпіна китайська влада почала віддавати перевагу державному сектору, що істотно вдарило по приватниках. Останні найбільше страждають в результаті торгової війни з США, оскільки багато хто з них орієнтований на експорт.



Нинішнє рішення може посилити проблеми, оскільки вплив держави на приватний бізнес залишається одним з головних приводів для напруженості між країнами. Від подібних підозр вже постраждали технологічний гігант Huawei і ByteDance, яка володіє додатком TikTok.



Раніше повідомлялося, що СОТ стала на бік Китаю в суперечці з приводу загороджувальних мит, які США ввели у 2018 році. Однак на ситуацію рішення не вплине, оскільки США блокують роботу Апеляційного суду організації, а значить, після оскарження рішення не зможе набрати чинності.