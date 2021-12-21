Китай запроваджує санкції щодо офіційних осіб США через «геноцид» у Сіньцзяні

У вівторок Китай вніс до чорного списку чотирьох членів федеральної комісії США зі свободи віросповідання у відповідь на санкції Вашингтона, спрямовані проти китайських чиновників, винних у геноциді в Сіньцзяні.
Нагадаємо, Вашингтон ввів санкції щодо китайських політиків і компаній, а також оголосив дипломатичний бойкот майбутнім зимовим Олімпійським іграм, що викликало лють у Пекіні і заходи у відповідь.
Китай оголосив, що чотири члени Комісії США з питань релігійних свобод (USCIRF) потрапляють до "чорного списку", серед них голова Надін Маенза, заступник голови Нурі Тюркель, а також члени комісії Анурім Бхаргаву та Джеймс У. Карр.
«Ці контрзаходи містять заборону вищезгаданим особам на в'їзд до Китаю та заморожування їхніх активів у материковому Китаї, Гонконгу та Макао», - сказав репортерам прессекретар Чжао Ліцзянь.
«Китайським громадянам та установам також заборонено мати справу із цими людьми».
USCIRF, створена в 1998 році, є федеральною комісією, яка вивчає свободу віросповідання у всьому світі і активно критикує ставлення Китаю до уйгурських мусульман.
Учасники кампанії кажуть, що щонайменше один мільйон уйгурів та інших тюркомовних, переважно мусульманських меншин, були ув'язнені в табори у північно-західному районі Китаю Сіньцзян.
Правозахисні групи та іноземні уряди знайшли докази масових затримань, примусової праці, політичної ідеологічної обробки, тортур та примусової стерилізації. Вашингтон назвав це геноцидом.
Спочатку заперечуючи існування таборів у Сіньцзяні, Китай пізніше назвав їх центрами професійного навчання, що спрямовані на зниження привабливості ісламського екстремізму.
Нагадаємо, Вашингтон ввів санкції щодо китайських політиків і компаній, а також оголосив дипломатичний бойкот майбутнім зимовим Олімпійським іграм, що викликало лють у Пекіні і заходи у відповідь.
Китай оголосив, що чотири члени Комісії США з питань релігійних свобод (USCIRF) потрапляють до "чорного списку", серед них голова Надін Маенза, заступник голови Нурі Тюркель, а також члени комісії Анурім Бхаргаву та Джеймс У. Карр.
«Ці контрзаходи містять заборону вищезгаданим особам на в'їзд до Китаю та заморожування їхніх активів у материковому Китаї, Гонконгу та Макао», - сказав репортерам прессекретар Чжао Ліцзянь.
«Китайським громадянам та установам також заборонено мати справу із цими людьми».
USCIRF, створена в 1998 році, є федеральною комісією, яка вивчає свободу віросповідання у всьому світі і активно критикує ставлення Китаю до уйгурських мусульман.
Учасники кампанії кажуть, що щонайменше один мільйон уйгурів та інших тюркомовних, переважно мусульманських меншин, були ув'язнені в табори у північно-західному районі Китаю Сіньцзян.
Правозахисні групи та іноземні уряди знайшли докази масових затримань, примусової праці, політичної ідеологічної обробки, тортур та примусової стерилізації. Вашингтон назвав це геноцидом.
Спочатку заперечуючи існування таборів у Сіньцзяні, Китай пізніше назвав їх центрами професійного навчання, що спрямовані на зниження привабливості ісламського екстремізму.
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