Китай ввів санкції у відповідь стосовно Великобританії за "брехню і дезінформацію"

09:20 26 березень Київ, Україна

Відповіддю Великобританії за введення санкцій проти китайських чиновників за порушення прав уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі стали санкції МЗС Китаю щодо її дев'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб.

Про це в четвер, 25 березня, повідомляється на сайті китайського МЗС.



У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що Китай залишає за собою право вжити додаткових заходів.



Особам, щодо яких діють санкції, а також членам їхніх сімей буде заборонений в'їзд на територію КНР. Китайські громадяни та установи не зможуть вести справи з цими особами і компаніями.



Серед тих, хто потрапив під обмеження, в тому числі глава комітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту Том Тугендхат, колишній лідер Консервативної партії Іан Дункан Сміт, авторка публікацій про уйгурів Джоанн Сміт Фінлі, організація China Research Group, Комісія з прав людини торі, організація "уйгурський трибунал".



Відомо, що 22 березня ЄС ввів односторонні санкції проти китайських осіб і організацій, посилаючись на так звані порушення прав людини в Сіньцзяні. У відповідь уряд Китаю ввів санкції щодо десяти парламентаріїв, вчених і політиків, а також щодо чотирьох юридичних осіб ЄС за втручання у внутрішні справи Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.



Напередодні ЄС, США, Канада і Великобританія ввели санкції проти китайських чиновників за порушення прав уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.