Китай ввів санкції у відповідь проти США

10:10 24 липня Київ, Україна





Про це повідомляє BBC.



Напередодні, 23 липня, в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що санкції США розробили для «безпідставного очорнення ділового середовища Гонконгу» і «грубого порушення міжнародного права і основних норм, що регулюють міжнародні відносини».



До переліку підсанкційних осіб потрапив колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс. Під час перебування на посаді він розширив перелік фірм, які не могли торгувати з американськими компаніями без попередньої ліцензії - туди потрапили У відповідь на санкції американського керівництва, керівництво КНР прийняло аналогічні заходи і ввело санкції щодо шістьох громадян США і одного суб'єкта США.Про це повідомляє BBC.Напередодні, 23 липня, в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що санкції США розробили для «безпідставного очорнення ділового середовища Гонконгу» і «грубого порушення міжнародного права і основних норм, що регулюють міжнародні відносини».До переліку підсанкційних осіб потрапив колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс. Під час перебування на посаді він розширив перелік фірм, які не могли торгувати з американськими компаніями без попередньої ліцензії - туди потрапили китайські Huawei і ZTE. Крім нього, КНР ввела обмеження проти наступних людей:

колишнього директора Офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатана Стіверса;

голови Національного демократичного інституту США Кім До Юн;

повноважного представника Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адама Кінга;

голови Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю;

директора департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон.

Також в список потрапив Комітет з питань демократії Гонконгу.



Контрсанкції набувають чинності за кілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман відвідає Китай. Як пише видання, вона постарається врегулювати ситуацію, яка погіршується.



«Ці дії є прикладами того, як Пекін карає приватних громадян, компанії та організації громадянського суспільства, і це є політичними сигналами», - прокоментувала санкції прессекретарка Білого дому Джен Псакі.



Американські санкції проти китайських чиновників в Гонконзі були обумовлені їхньою роллю в придушенні безпеки на цій території.



Нагадаємо, Китай ввів закон про національну безпеку в Гонконзі в минулому році у відповідь на масові протести проти демократії. Він передбачає криміналізацію диверсії і змов з іноземними силами і передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.