20:01 16 серпня Київ, Україна

Китай переглядає переваги в галузі нафтової торгівлі, збільшуючи закупівлі іранської нафти та зменшуючи імпорт нафти з росії. Основний фактор – приваблива ціна іранської нафти, яка значно нижча за вартість російської.

Bloomberg. Про це повідомляє

У серпні КНР у середньому на день отримує з Ірану до 1,5 млн барелів. Такого обсягу торгівлі нафтою між країнами не фіксували останні 10 років.



У період із січня по липень Китай закуповував у середньому по 900 тисяч барелів іранської нафти. Таким чином, за короткий термін попит на вуглеводні з Ірану зріс у 1,5 разу. Трейдери, які працюють у вказаному регіоні, зазначають, що вся річ у ціні. Іранська нафта пропонується з десятидоларовою знижкою до Brent і коштує набагато дешевше за російську (у липні рф продавала нафту по 64 долари).



Наразі російська нафта коштує 70 доларів за барель. Теоретично така ціна дешевша за Brent відразу на 15 доларів, проте росія закладає у вартість нафти для покупців додатково «витрати на транспортування та страхування».



Кінцева ціна виходила не дуже вигідною для Китаю. Але не лише для нього. Загалом експорт росії до Азії з середини травня почав скорочуватися і вже втратив 25% і 2,6 млн барелів наприкінці липня. Також виникли проблеми у росії з Індією, яка залишилася незадоволеною різким скороченням знижок, які їй раніше надавала москва, сподіваючись завоювати ринок.