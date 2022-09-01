Китай успішно відправив у космос 16 нових супутників

18:32 10 серпня Київ, Україна

10 серпня Китай успішно запустив у космос 16 нових супутників.

Про це повідомляє Xinhua.



Запуск здійснювався з космодрому Тайюань за допомогою ракети-носія Чанчжен-6. Цей політ став 432-м за рахунком ракети Чанчжен.



Зазначається, що в основному нова серія супутників використовуватиметься в таких областях, як комерційне дистанційне зондування, і для отримання зображень атмосфери.



Раніше повідомлялося, що Китай запустив на навколоземну орбіту секретний багаторазовий апарат.