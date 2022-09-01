Китай успішно відправив у космос 16 нових супутників

10 серпня Китай успішно запустив у космос 16 нових супутників.
Про це повідомляє Xinhua.
Запуск здійснювався з космодрому Тайюань за допомогою ракети-носія Чанчжен-6. Цей політ став 432-м за рахунком ракети Чанчжен.
Зазначається, що в основному нова серія супутників використовуватиметься в таких областях, як комерційне дистанційне зондування, і для отримання зображень атмосфери.
Раніше повідомлялося, що Китай запустив на навколоземну орбіту секретний багаторазовий апарат.
Запуск здійснювався з космодрому Тайюань за допомогою ракети-носія Чанчжен-6. Цей політ став 432-м за рахунком ракети Чанчжен.
Зазначається, що в основному нова серія супутників використовуватиметься в таких областях, як комерційне дистанційне зондування, і для отримання зображень атмосфери.
Раніше повідомлялося, що Китай запустив на навколоземну орбіту секретний багаторазовий апарат.
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