Китай посилює економічні зв'язки з росією

08:42 15 грудня Київ, Україна





Зазначається, що незважаючи на те, що раніше Сі Цзіньпін намагався публічно дистанціюватися від росії, зараз він посилює довгострокову ставку на рф. Китайський лідер Сі Цзіньпін делегував своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з росією. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на слова політичних радників Пекіна.Зазначається, що незважаючи на те, що раніше Сі Цзіньпін намагався публічно дистанціюватися від росії, зараз він посилює довгострокову ставку на рф.

"План містить збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, таку як залізниці та порти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рф і Китай проводять більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах. Це допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та забезпечити ширший обіг китайської валюти.



Видання зазначає, що таке партнерство допомогло керівництву росії пом'якшити наслідки західних санкцій, дозволивши путіну вести війну. Крім того, низка країн, що залежать від Китаю в торгівлі, не стають на чийсь бік у конфлікті.