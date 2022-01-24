Китай: унікальний скляний міст потрапив до Книги рекордів Гіннеса

19:49 08 вересень Київ, Україна

Підвісний прозорий міст, побудований в Китаї, став найдовшим у світі мостом зі скла. Конструкція дає можливість бачити все, що відбувається під ногами відвідувачів.



Міст побудували на висоті 201 метр. Його довжина становить 526 метрів, а скло, з якого він складається, має три шари загальною товщиною 4,5 сантиметра. Міст з'єднує два береги річки Ляньцзян.Одночасно на мосту можуть перебувати 500 осіб.



Міст досить вузький, але має два оглядові майданчики шириною близько 9 метрів.





Дана конструкція потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Будівництвом моста займалися фахівці з Чжецзянського університету, а також архітектори китайської студії Architectural Design. Вони створили міст так, щоб він тримався на товстих тросах, які кріпляться до двох червоних металевих башт.Дана конструкція потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.

Раніше в Китаї відкрили скляний міст зі спецефектами. Міст побудували на скелі, на відстані 718 метрів від землі. Але тепер це не просто прозорий міст, а й ціла альтернативна реальність. У Нідерландах за допомогою 3D-технологій створили перший у світі міст. Створювався міст з використанням технології 3D-друку методом дугового зварювання.