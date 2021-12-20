Китай: у США багато уявних ворогів

20:09 27 липень Київ, Україна





Пекін вважає, що Вашингтон посилається на питання Влада КНР у своєму розпорядженні реальної інформацією, яка може викрити шпигунську діяльність США по всьому світу, яку Америка розгорнула через численні "уявних ворогів", таку заяву зробив представник МЗС КНР Ван Веньбінь.Пекін вважає, що Вашингтон посилається на питання "китайського вторгнення" і шпигунства для тиску на Китай.

"Їм всюди ввижаються вороги. Одночасно Сполучені Штати займаються шпигунством в глобальних масштабах, вони стежать навіть за своїми союзниками. Цьому є реальні докази", - повідомив Ван.

США 25 липня звинуватили громадянина Сінгапуру Ео Цзюнь Вея у співпраці зі спецслужбами Китаю для збору військово-політичної інформації про громадян Америки. Імовірно, через платформу LinkedIn він отримав близько 400 анкет, що належать співробітникам державних органів США і передати їх в Китай.



Раніше, 22 липня США зажадали від Китаю протягом 72 годин закрити генеральне консульство в Х'юстоні. Подібне рішення пояснили необхідністю захистити американську інтелектуальну власність. До цього в Держдепартаменті звинуватили Китай в тому, що країна, нібито, спонсорувала хакерів, які намагалися отримати дані про вакцину проти коронавируса. Звинувачення в шпигунстві були пред'явлені двом громадянам КНР.



У Пекіні прийняте рішення назвали політичною помилкою. Як відповідь Китай зажадав закрити консульство США в Ченду.

Відносини Китаю та Штатів останнім часом залишаються напруженими. Країни ведуть торговельну війну. Крім іншого, серйозні проблеми у відносинах виникають через розбіжності по Covid-19 і Гонконгу.