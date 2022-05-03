Китай став третьою країною, прапор якої встановлений на Місяці

Китайський безпілотний модуль, що повертається, «Чан'е-5», завершив свою місію по збору реголіту (місячного ґрунту) і встановив прапор Китаю на поверхні Місяця, таким чином ставши третьою після США і Радянського Союзу країною, що встановила прапор на поверхні Місяця.
Знімки були зроблені панорамною камерою, встановленою на висхідному модулі зонда перед тим, як він стартував з Місяця.
В ході попередніх місій прапор Китаю "був представлений у вигляді покриття космічного корабля".
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