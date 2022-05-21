Китай скуповує нафту та газ РФ зі знижкою 33% від ринкової ціни - ЗМІ

Користуючись безвихідною ситуацією РФ, пов'язаною з тиском санкцій, Китай вирішив поповнити свої стратегічні запаси палива за дешевою ціною. Китай скуповує російську нафту зі знижкою 29 доларів за барель або 33% від ринкової ціни, пише Bloomberg.

За даними видання, у квітні Китай витратив понад $6 млрд на імпорт російських енергоресурсів.. Відвантаження коксівного вугілля для сталеливарної промисловості збільшилося більш ніж удвічі.

Зазначається, що у травні Китай має отримувати 1,1 мільйона барелів на добу – це приблизно 10% від добового видобутку у Росії.

Також Китай може ухвалити рішення використати російську нафту для поповнення своїх стратегічних сховищ, що означає ще більший обсяг закупівель – зараз такі переговори йдуть на рівні урядів обох держав, пише Bloomberg.

Раніше видання писало, що Росії вдалося уникнути руйнівного впливу санкцій Заходу, введених після початку вторгнення в Україну, саме завдяки зростанню цін на нафту і газ, що експортуються.