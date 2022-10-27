Китай розповів про переговори з міністром оборони росії

У Міністерстві оборони Китаю розповіли про переговори з міністром оборони росії сергієм шойгу, а також звернулися до США з тайванського питання.
Про це у четвер, 27 жовтня, заявив представник відомства Тан Кефей, повідомляє Global Times.
Він зазначив, що міністр оборони КНР Вей Фенхе провів телефонну розмову з шойгу, де сторони "обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".
Також Кефей сказав, що "вирішення тайванського питання є справою Китаю і має вирішуватися китайцями".
Про це у четвер, 27 жовтня, заявив представник відомства Тан Кефей, повідомляє Global Times.
Він зазначив, що міністр оборони КНР Вей Фенхе провів телефонну розмову з шойгу, де сторони "обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".
Також Кефей сказав, що "вирішення тайванського питання є справою Китаю і має вирішуватися китайцями".
Кефей також додав, що армія Китаю завжди була рішучою силою у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності.
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