Китай розповів про переговори з міністром оборони росії

20:08 27 жовтня Київ, Україна





Про це у четвер, 27 жовтня, заявив представник відомства Тан Кефей, повідомляє Global Times.



Він зазначив, що міністр оборони КНР Вей Фенхе провів телефонну розмову з шойгу, де сторони "обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".



Також Кефей сказав, що "вирішення тайванського питання є справою Китаю і має вирішуватися У Міністерстві оборони Китаю розповіли про переговори з міністром оборони росії сергієм шойгу, а також звернулися до США з тайванського питання.Про це у четвер, 27 жовтня, заявив представник відомства Тан Кефей, повідомляє Global Times.Він зазначив, що міністр оборони КНР Вей Фенхе провів телефонну розмову з шойгу, де сторони "обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".Також Кефей сказав, що "вирішення тайванського питання є справою Китаю і має вирішуватися китайцями"

"Ми закликаємо США припинити грати з вогнем у тайванському питанні", - заявив він.

Кефей також додав, що армія Китаю завжди була рішучою силою у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності.