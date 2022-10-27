Китай розповів про переговори з міністром оборони росії

20:08 27 жовтня Київ, Україна

У Міністерстві оборони Китаю розповіли про переговори з міністром оборони росії сергієм шойгу, а також звернулися до США з тайванського питання.

Про це у четвер, 27 жовтня, заявив представник відомства Тан Кефей, повідомляє Global Times.

Він зазначив, що міністр оборони КНР Вей Фенхе провів телефонну розмову з шойгу, де сторони "обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".

Також Кефей сказав, що "вирішення тайванського питання є справою Китаю і має вирішуватися китайцями".
 
"Ми закликаємо США припинити грати з вогнем у тайванському питанні", - заявив він.
 
Кефей також додав, що армія Китаю завжди була рішучою силою у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності.