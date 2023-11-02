Китай прокоментував постачання КНДР зброї до Росії

Китай не втручається у двосторонню співпрацю інших країн, а всі міжнародні зусилля, на думку Пекіна, мають бути спрямовані на те, щоби зупинити вогонь та відновити мир в Україні.
Про це заявив постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати постачання зброї з Північної Кореї до Росії.
За словами постпреда, «позиція Китаю полягає в тому, що слід поважати суверенітет та територіальну цілісність держав, принципи Статуту ООН».
Постпред запевнив, що Китай під час головування в Раді безпеки в листопаді буде «відкритий для будь-яких подальших дискусій у РБ. Це те, що теж турбує багато країн». Підтримка миру та безпеки України – на порядку денному Ради Безпеки ООН, нагадав він.
Представляючи журналістам програму роботи Ради безпеки під час головування Китаю в листопаді Чжан Цзюнь, зазначив, що Рада Безпеки ООН продовжуватиме стежити за ситуацією в Україні.
Члени Ради безпеки завжди можуть ініціювати розгляд цього питання, пояснив він.
У жовтні в Раді безпеки ООН головувала Бразилія, у листопаді головування перейшло до Китаю, у грудні – черга Еквадору.
Представляючи журналістам програму роботи Ради безпеки під час головування Китаю в листопаді Чжан Цзюнь, зазначив, що Рада Безпеки ООН продовжуватиме стежити за ситуацією в Україні.
Члени Ради безпеки завжди можуть ініціювати розгляд цього питання, пояснив він.
У жовтні в Раді безпеки ООН головувала Бразилія, у листопаді головування перейшло до Китаю, у грудні – черга Еквадору.
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