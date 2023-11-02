Китай прокоментував постачання КНДР зброї до Росії

«Хочу наголосити, що всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб допомогти зупинити вогонь та відновити світ в Україні. Але ми не втручаємося у двосторонню співпрацю інших країн», – сказав він.

Постпред запевнив, що Китай під час головування в Раді безпеки в листопаді буде «відкритий для будь-яких подальших дискусій у РБ. Це те, що теж турбує багато країн». Підтримка миру та безпеки України – на порядку денному Ради Безпеки ООН, нагадав він.



Представляючи журналістам програму роботи Ради безпеки під час головування Китаю в листопаді Чжан Цзюнь, зазначив, що Рада Безпеки ООН продовжуватиме стежити за ситуацією в Україні.



Члени Ради безпеки завжди можуть ініціювати розгляд цього питання, пояснив він.



У жовтні в Раді безпеки ООН головувала Бразилія, у листопаді головування перейшло до Китаю, у грудні – черга Еквадору.