Китай продовжує військову допомогу Росії попри санкції - ЗМІ

08:20 05 лютого Київ, Україна

Державні оборонні компанії Китаю постачають навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів, деталі для винищувачів та інші товари подвійного призначення російським підсанкціонним компаніям. Про це у суботу, 4 лютого, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на аналіз даних російської митниці.

"Митні записи демонструють, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями.. Це лише деякі з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення – продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування – які росія імпортувала після свого вторгнення минулого року”, - йдеться у статті.

Зазначається, що більшість поставок подвійного призначення в Росії надходили з Китаю.. Хоча росія також імпортувала такі товари через Туреччину та ОАЕ.. WSJ ідентифікував понад десяток російських і китайських компаній, які перебувають під санкціями США.

"Незважаючи на міжнародний контроль та санкційні протоколи, правдиві дані світової торгівлі показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують надсилати військові запчастини російським оборонним компаніям, які підпали під санкції", - заявила аналітик вашингтонською організацією C4ADS, що спеціалізується на виявленні загроз нацбезпеці.

За її словами, ці російські компанії "були помічені у використанні цих типів деталей безпосередньо у війні Росії в Україні".

У матеріалі WSJ, зокрема, повідомляється, що китайська державна оборонна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року відвантажила російській державній військово-експортній компанії АТ рособоронекспорт навігаційне обладнання для військово-транспортних вертольотів М-17.

Раніше того ж місяця китайська електронна компанія Fujian Nanan Baofeng Electronic Co.. поставила рособоронекспорту – через узбецьку державну оборонну компанію – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушення зв'язку. А 24 жовтня – державна китайська авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. відвантажила АТ Крет дочірньому підприємству державного оборонного гіганта ростех, що під санкціями, запчастини для винищувачів Су-35 на суму 1,2 млн дол. США.

Серед інших іноземних урядових постачальників, виявлених у російських митних даних – China Taly Aviation Technologies Corp., підрозділ із закупівель департаменту обладнання ВПС Китаю. Серед поставок цієї фірми були деталі, відправлені 4 жовтня російському державному виробнику ракет Алмаз-антей, що перебуває під санкціями, для використання в мобільній радіолокаційній установці 96L6E.

"Дані також показують постачання китайських квадрокоптерів DJI до Росії після введення санкцій та експортного контролю. Військові аналітики кажуть, що дрони використовуються російськими військами для виявлення та спостереження за українськими силами, а потім для поразки їхньою артилерією", – йдеться у матеріалі.

Згідно з митними документами, деякі з цих дронів поставляються безпосередньо китайським продавцем російським дистриб'юторам, але інші квадрокоптери DJI йдуть транзитом через Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначається, що підтримка Китаєм росії, яка веде війну проти України, мала стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними.. Однак поїздку було відкладено на невизначений термін у п'ятницю після того, як Пентагон заявив, що відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США.