Китай продовжує військову допомогу Росії попри санкції - ЗМІ

Державні оборонні компанії Китаю постачають навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів, деталі для винищувачів та інші товари подвійного призначення російським підсанкціонним компаніям. Про це у суботу, 4 лютого, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на аналіз даних російської митниці.
Зазначається, що більшість поставок подвійного призначення в Росії надходили з Китаю.. Хоча росія також імпортувала такі товари через Туреччину та ОАЕ.. WSJ ідентифікував понад десяток російських і китайських компаній, які перебувають під санкціями США.
За її словами, ці російські компанії "були помічені у використанні цих типів деталей безпосередньо у війні Росії в Україні".
У матеріалі WSJ, зокрема, повідомляється, що китайська державна оборонна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року відвантажила російській державній військово-експортній компанії АТ рособоронекспорт навігаційне обладнання для військово-транспортних вертольотів М-17.
Раніше того ж місяця китайська електронна компанія Fujian Nanan Baofeng Electronic Co.. поставила рособоронекспорту – через узбецьку державну оборонну компанію – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушення зв'язку. А 24 жовтня – державна китайська авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. відвантажила АТ Крет дочірньому підприємству державного оборонного гіганта ростех, що під санкціями, запчастини для винищувачів Су-35 на суму 1,2 млн дол. США.
Серед інших іноземних урядових постачальників, виявлених у російських митних даних – China Taly Aviation Technologies Corp., підрозділ із закупівель департаменту обладнання ВПС Китаю. Серед поставок цієї фірми були деталі, відправлені 4 жовтня російському державному виробнику ракет Алмаз-антей, що перебуває під санкціями, для використання в мобільній радіолокаційній установці 96L6E.
Згідно з митними документами, деякі з цих дронів поставляються безпосередньо китайським продавцем російським дистриб'юторам, але інші квадрокоптери DJI йдуть транзитом через Об'єднані Арабські Емірати.
Зазначається, що підтримка Китаєм росії, яка веде війну проти України, мала стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними.. Однак поїздку було відкладено на невизначений термін у п'ятницю після того, як Пентагон заявив, що відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США.
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