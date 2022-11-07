Китай продемонстрував новий безпілотник, який може нести дві тонни боєприпасів

Дальність дії нового військового безпілотного літального апарату складає понад 10 тисяч кілометрів. Про це повідомив японський телеканал NHK у понеділок, 7 листопада.
Вказано, що дрон Wing Loong-3 вперше продемонстрували китайським та закордонним ЗМІ у неділю – за два дні до відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у південній провінції Гуандун Airshow China 2022.
Цей апарат може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій. Він здатний нести понад дві тонни різних боєприпасів.
Стверджується, що значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними у світі американськими дронами.
На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій США в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.
Один із китайських журналістів заявив NHK, що такі зразки озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю.. Він сказав, що китайські технології зрівняються з американськими через п'ять-шість років.
Вказано, що дрон Wing Loong-3 вперше продемонстрували китайським та закордонним ЗМІ у неділю – за два дні до відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у південній провінції Гуандун Airshow China 2022.
Цей апарат може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій. Він здатний нести понад дві тонни різних боєприпасів.
Стверджується, що значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними у світі американськими дронами.
На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій США в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.
Один із китайських журналістів заявив NHK, що такі зразки озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю.. Він сказав, що китайські технології зрівняються з американськими через п'ять-шість років.
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