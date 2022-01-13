Китай закликає США скоротити викиди

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив у середу, що Сполучені Штати мають скоротити викиди парникових газів, коли його попросили прокоментувати.
Прессекретар Китаю Ван Веньбінь зробив цю заяву у відповідь на питання про те, що у звітах йдеться, що 17-відсоткове зростання вироблення електроенергії на вугіллі у 2021 році є основною причиною відновлення викидів у Сполучених Штатах, через що країна відхилилася від курсу захисту навколишнього середовища від викидів парникових газів.
У відповідь Ван закликав Сполучені Штати вжити заходів щодо скорочення викидів.
Як розвинена країна і велике джерело викидів парникових газів, Сполучені Штати повинні припинити звертати увагу на інші країни і зосередитися на власному бізнесі, сказав Ван.
"Сполученим Штатам потрібно менше порожніх розмов і більше напруженої роботи", - сказав представник.
"Відновлення викидів у США ще раз нагадує нам про те, що при встановленні цілей зі скорочення викидів ми повинні залишатися об'єктивними та раціональними, дотримуватися принципу загальної, але диференційованої відповідальності та враховувати різні національні умови," - сказав він.
Ван Веньбінь додав, що у боротьбі зі зміною клімату Китай завжди був країною дій, активно виконуючи міжнародні зобов'язання, що відповідають його національним умовам, та активізуючи зусилля щодо боротьби зі зміною клімату.
Прессекретар Китаю Ван Веньбінь зробив цю заяву у відповідь на питання про те, що у звітах йдеться, що 17-відсоткове зростання вироблення електроенергії на вугіллі у 2021 році є основною причиною відновлення викидів у Сполучених Штатах, через що країна відхилилася від курсу захисту навколишнього середовища від викидів парникових газів.
У відповідь Ван закликав Сполучені Штати вжити заходів щодо скорочення викидів.
Як розвинена країна і велике джерело викидів парникових газів, Сполучені Штати повинні припинити звертати увагу на інші країни і зосередитися на власному бізнесі, сказав Ван.
"Сполученим Штатам потрібно менше порожніх розмов і більше напруженої роботи", - сказав представник.
"Відновлення викидів у США ще раз нагадує нам про те, що при встановленні цілей зі скорочення викидів ми повинні залишатися об'єктивними та раціональними, дотримуватися принципу загальної, але диференційованої відповідальності та враховувати різні національні умови," - сказав він.
Ван Веньбінь додав, що у боротьбі зі зміною клімату Китай завжди був країною дій, активно виконуючи міжнародні зобов'язання, що відповідають його національним умовам, та активізуючи зусилля щодо боротьби зі зміною клімату.
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