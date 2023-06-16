Китай представив масштабний план співробітництва із союзниками в Центральній Азії

10:28 19 травня Київ, Україна





Також Піднебесна готова допомогти країнам Центральної Азії покращити правоохоронні органи, безпеку та розвиток обороноздатності.



Виступаючи на саміті, Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю об'єднати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном, а також докласти спільних зусиль для сприяння модернізації держав. Пекін прийняв у себе саміт "Китай - Центральна Азія". На ньому голова КНР оприлюднив грандіозний план розвитку країн регіону від будівництва інфраструктури до розширення торгівлі.Також Піднебесна готова допомогти країнам Центральної Азії покращити правоохоронні органи, безпеку та розвиток обороноздатності.Виступаючи на саміті, Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю об'єднати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном, а також докласти спільних зусиль для сприяння модернізації держав.

«Цей саміт надав нового імпульсу розвитку та відродженню шести країн і надав сильної позитивної енергії регіональному миру та стабільності. Ми спільно розвиватимемо нову парадигму глибоко взаємодоповнюючої та взаємовигідної співпраці на високому рівні», — сказав Сі.

Як пише Reuters, фактично Китай бере на себе керівну роль у регіоні, який традиційно був сферою впливу росії. І доки кремль зайнятий війною в Україні, Пекін нарощує політичний вплив у багатих на ресурси колишніх радянських республіках.