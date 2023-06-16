Китай застеріг лідерів G7 проти втручання у його внутрішні справи

10:46 21 травня Київ, Україна

Питання, які обговорювалися на саміті Великої сімки, викликали різку реакцію керівництва Китаю. У Міністерстві закордонних справ Китаю різко засудили заяви саміту G7, застерігаючи його лідерів від тиску на Пекін щодо Тайваню та інших спірних тем, повідомляє New York Times.

Таким чином, у Китаї відреагували на заклики лідерів країн саміту G7 до "конструктивних та стабільних відносин" з Китаєм, а також до "миру та стабільності" в Тайванській протоці.

"Група Семи говорить на високих тонах про "рух до мирного, стабільного, успішного світу", але те, що вона робить, - це перешкоджає міжнародному миру, завдає шкоди регіональній стабільності та пригнічує розвиток інших країн. G7 проігнорувала серйозне занепокоєння Китаю та наполягала на маніпулюванні темами, пов'язаними з Китаєм, а також на грубому втручанні у внутрішні справи країни", - заявили в МЗС Китаю.

Міністерство закордонних справ Китаю додало, що навіть відносно м'які коментарі лідерів G7 щодо Тайваню є неприйнятним втручанням.

"Тайвань - це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання - це справа самого китайського народу", - зазначили там.

Нагадаємо, лідери країн G7 підкреслили, що серйозно стурбовані ситуацією у Східному та Південно-Китайському морях і рішуче виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом.