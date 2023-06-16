Китай застеріг лідерів G7 проти втручання у його внутрішні справи

Питання, які обговорювалися на саміті Великої сімки, викликали різку реакцію керівництва Китаю. У Міністерстві закордонних справ Китаю різко засудили заяви саміту G7, застерігаючи його лідерів від тиску на Пекін щодо Тайваню та інших спірних тем, повідомляє New York Times.
Таким чином, у Китаї відреагували на заклики лідерів країн саміту G7 до "конструктивних та стабільних відносин" з Китаєм, а також до "миру та стабільності" в Тайванській протоці.
Міністерство закордонних справ Китаю додало, що навіть відносно м'які коментарі лідерів G7 щодо Тайваню є неприйнятним втручанням.
Нагадаємо, лідери країн G7 підкреслили, що серйозно стурбовані ситуацією у Східному та Південно-Китайському морях і рішуче виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом.
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