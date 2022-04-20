Китай популяризує систему "коду здоров'я"

20:52 23 листопада Київ, Україна

Глава КНР Сі Цзінпін запропонував впровадити систему "коду здоров'я" по всьому світу, що позитивно позначиться на сфері туризму і подорожей, виробничих ланцюжках і постачанні продукції.

Про це Сі Цзінпін заявив під час саміту G20.

"Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів . Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн", - сказав Сі Цзінпін.