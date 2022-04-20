Китай популяризує систему "коду здоров'я"

20:52 23 листопада Київ, Україна

Глава КНР Сі Цзінпін запропонував впровадити систему "коду здоров'я" по всьому світу, що позитивно позначиться на сфері туризму і подорожей, виробничих ланцюжках і постачанні продукції.
 
Про це Сі Цзінпін заявив під час саміту G20.
"Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів. Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн", - сказав Сі Цзінпін.
Відзначимо, що систему "кодів здоров'я" в Китаї почали використовувати з початку пандемії. Суть механізму проста: дані про аналізи людини на Covid-19 зашифровуються в QR-код, який було збережено в смартфоні. За допомогою спеціального додатка інформацію зчитати можна відразу з телефону пред'явника.