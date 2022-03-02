Китай: поїзд збив на смерть дев'ятьох залізничників

9 осіб, що проводили ремонтні роботи залізничних колій, були на смерть збиті поїздом. Трагедія сталася на північному заході Китаю.
Про це в п'ятницю, 4 червня, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
Зазначено, що інцидент стався сьогодні приблизно о 5:25 за місцевим часом (00:25 за Києвом) на території міського округу Цзіньчан. Поїзд, що слідував з Урумчі (Сіньцзян-Уйгурський автономний район) в Ханчжоу (провінція Чжецзян), наїхав на робітників, які проводили будівельні роботи на залізничних коліях.
Інших подробиць трагедії поки немає. На місці ведуться рятувальні роботи. Причини інциденту встановлюються.
Зазначено, що інцидент стався сьогодні приблизно о 5:25 за місцевим часом (00:25 за Києвом) на території міського округу Цзіньчан. Поїзд, що слідував з Урумчі (Сіньцзян-Уйгурський автономний район) в Ханчжоу (провінція Чжецзян), наїхав на робітників, які проводили будівельні роботи на залізничних коліях.
Інших подробиць трагедії поки немає. На місці ведуться рятувальні роботи. Причини інциденту встановлюються.
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