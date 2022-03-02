Китай: поїзд збив на смерть дев'ятьох залізничників

08:40 04 червень Київ, Україна

9 осіб, що проводили ремонтні роботи залізничних колій, були на смерть збиті поїздом. Трагедія сталася на північному заході Китаю.

Про це в п'ятницю, 4 червня, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.



Зазначено, що інцидент стався сьогодні приблизно о 5:25 за місцевим часом (00:25 за Києвом) на території міського округу Цзіньчан. Поїзд, що слідував з Урумчі (Сіньцзян-Уйгурський автономний район) в Ханчжоу (провінція Чжецзян), наїхав на робітників, які проводили будівельні роботи на залізничних коліях.



Інших подробиць трагедії поки немає. На місці ведуться рятувальні роботи. Причини інциденту встановлюються.