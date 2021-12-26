Китай підтримав ініціативу Путіна

12:59 17 серпень Київ, Україна

У Китаї заявили про підтримку Путіна в частині його ініціативи про проведення в онлайн-режимі саміту "п'ятірки" країн - постійних членів Ради Безпеки ООН, Німеччини та Ірану.

Пропонується підняти питання реалізації Спільної всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД). Як заявив у понеділок офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, Китай буде разом з іншими країнами відстоювати домовленості, які були досягнуті за іранською ядерною угоді.

"Ми вітаємо ініціативу Путіна, що стосується проведення онлайн-саміту з іранської проблеми, - розповів він на регулярному брифінгу. - Китай незмінно виступає за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і готовий посилити співпрацю з усіма зацікавленими сторонами задля політичного врегулювання іранського питання ".

За словами дипломата, Пекін підтримує позицію Москви, яка на міжнародній арені сприяє зниженню напруженості, пов'язаної з Іраном. "Китай вживе всіх можливих зусиль, щоб забезпечити стабільність на Близькому Сході", - підсумував Чжао Ліцзяні.

14 серпня Путін запропонував провести найближчим часом в режимі онлайн саміт "п'ятірки", Німеччині та Ірану, присвячений проблемам реалізації СВПД. Як говориться в заяві російського лідера, опублікованому на сайті Кремля, мета даного заходу - "намітити кроки, що дозволяють уникнути конфронтації, загострення ситуації в Раді Безпеки ООН".

Резолюція США щодо продовження збройового ембарго відносно Ірану в п'ятницю не набрала потрібної кількості голосів у СБ ООН. Вашингтон пропонував продовжити його дію до тих пір, "поки Рада Безпеки не прийме зворотне рішення". Проти виступили Росія та Китай, за - Сполучені Штати і Домініканська Республіка, утрималися Бельгія, Великобританія, В'єтнам, Німеччина, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, Франція, Естонія та Південна Африка.

Термін дії обмежень на ввезення зброї до Ірану відповідно до умов ядерної угоди закінчується 18 жовтня 2020 року.