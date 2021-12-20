Китай планує ввести санкції проти США через Гонконгу

У ньому підкреслюється, що односторонні дії Вашингтона суперечать основоположним принципам міжнародного права. "Це грубе втручання в справи Гонконгу і у внутрішні питання Китаю. Ми висловлюємо з цього приводу категоричне невдоволення і рішучий протест", - підкреслюється в заяві.

Згідно з документом, Пекін має намір твердо відстоювати свій суверенітет, а також національну безпеку і стабільність. "Китай наполягає, щоб США виправили допущені помилки і відмовилися від реалізації законопроекту, який стосується Гонконгу. У разі якщо цього не відбудеться, підуть жорсткі заходи у відповідь", - наголошується в ньому.