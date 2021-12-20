Китай планує ввести санкції проти США через Гонконгу

Влада КНР незадоволені тиском з боку США, пов'язаним з прийняттям Китаєм закону про національну безпеку. На думку Вашингтона, цей законодавчий акт порушує основні принципи міжнародного права.
Китайська влада введуть санкції відносно ряду громадян і організацій США в зв'язку з підписанням американським президентом Дональдом Трампом указу про заходи з надання тиску на Пекін в зв'язку з ситуацією в Гонконзі. Про це повідомив в середу МЗС Китаю.
У ньому підкреслюється, що односторонні дії Вашингтона суперечать основоположним принципам міжнародного права. "Це грубе втручання в справи Гонконгу і у внутрішні питання Китаю. Ми висловлюємо з цього приводу категоричне невдоволення і рішучий протест", - підкреслюється в заяві.
Згідно з документом, Пекін має намір твердо відстоювати свій суверенітет, а також національну безпеку і стабільність. "Китай наполягає, щоб США виправили допущені помилки і відмовилися від реалізації законопроекту, який стосується Гонконгу. У разі якщо цього не відбудеться, підуть жорсткі заходи у відповідь", - наголошується в ньому.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав законопроект про санкції проти Китаю у зв'язку з ситуацією в Гонконзі, а також виконавчий указ про скасування торгово-економічних преференцій США для цього спеціального адміністративного району КНР. Нові заходи передбачають заморожування активів окремих громадян КНР на території Сполучених Штатів.
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