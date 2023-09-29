Китай планує повернути своїх панд із зоопарків США

12:52 29 вересня Київ, Україна

Китай планує повернути своїх панд із зоопарків США, розглядаючи це як важливу національну справу, повідомляє Bloomberg. Однак причини цього рішення не обмежуються лише цим фактором.

Наразі три китайські панди проживають у Національному зоопарку Вашингтона. Планується, що вони повернуться до Китаю до кінця цього року, після завершення трирічної угоди з китайським агентством щодо збереження дикої природи.

Три інші американські зоопарки, де також мешкають китайські панди - Атланта, Сан-Дієго і Мемфіс - вже передали або планують повернути своїх панд до кінця наступного року.

Існує кілька версій причин повернення панд до Китаю. Одна з них полягає у будівництві власної мережі національних парків у Китаї, де планується розводити та доглядати за цими унікальними тваринами. Таким чином, немає потреби відправляти панд за кордон для їхнього утримання та розведення, особливо з огляду на довгий час, протягом якого панди залишалися під загрозою зникнення.

Існує і політичний аспект повернення панд. Відомо, що перші китайські панди були відправлені до США після нормалізації відносин між двома країнами у 1972 році, за президента Річарда Ніксона. У минулому також були виявлені зв'язки між передачею панд та різними урановими угодами, включаючи тимчасову передачу панд Канаді та Франції у 2013 році, а також передачу Китаєм панд Фінляндії у 2018 році на честь століття незалежності країни. У зв'язку з цим виникає припущення про "дипломатію панд", коли Китай використовує передачу цих тварин як жест дружби та співробітництва з іншими країнами.