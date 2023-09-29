Китай планує повернути своїх панд із зоопарків США, розглядаючи це як важливу національну справу, повідомляє Bloomberg. Однак причини цього рішення не обмежуються лише цим фактором.
Наразі три китайські панди проживають у Національному зоопарку Вашингтона. Планується, що вони повернуться до Китаю до кінця цього року, після завершення трирічної угоди з китайським агентством щодо збереження дикої природи.
Три інші американські зоопарки, де також мешкають китайські панди - Атланта, Сан-Дієго і Мемфіс - вже передали або планують повернути своїх панд до кінця наступного року.
Існує кілька версій причин повернення панд до Китаю. Одна з них полягає у будівництві власної мережі національних парків у Китаї, де планується розводити та доглядати за цими унікальними тваринами. Таким чином, немає потреби відправляти панд за кордон для їхнього утримання та розведення, особливо з огляду на довгий час, протягом якого панди залишалися під загрозою зникнення.
Існує і політичний аспект повернення панд. Відомо, що перші китайські панди були відправлені до США після нормалізації відносин між двома країнами у 1972 році, за президента Річарда Ніксона. У минулому також були виявлені зв'язки між передачею панд та різними урановими угодами, включаючи тимчасову передачу панд Канаді та Франції у 2013 році, а також передачу Китаєм панд Фінляндії у 2018 році на честь століття незалежності країни. У зв'язку з цим виникає припущення про "дипломатію панд", коли Китай використовує передачу цих тварин як жест дружби та співробітництва з іншими країнами.
Наразі три китайські панди проживають у Національному зоопарку Вашингтона. Планується, що вони повернуться до Китаю до кінця цього року, після завершення трирічної угоди з китайським агентством щодо збереження дикої природи.
Три інші американські зоопарки, де також мешкають китайські панди - Атланта, Сан-Дієго і Мемфіс - вже передали або планують повернути своїх панд до кінця наступного року.
Існує кілька версій причин повернення панд до Китаю. Одна з них полягає у будівництві власної мережі національних парків у Китаї, де планується розводити та доглядати за цими унікальними тваринами. Таким чином, немає потреби відправляти панд за кордон для їхнього утримання та розведення, особливо з огляду на довгий час, протягом якого панди залишалися під загрозою зникнення.
Існує і політичний аспект повернення панд. Відомо, що перші китайські панди були відправлені до США після нормалізації відносин між двома країнами у 1972 році, за президента Річарда Ніксона. У минулому також були виявлені зв'язки між передачею панд та різними урановими угодами, включаючи тимчасову передачу панд Канаді та Франції у 2013 році, а також передачу Китаєм панд Фінляндії у 2018 році на честь століття незалежності країни. У зв'язку з цим виникає припущення про "дипломатію панд", коли Китай використовує передачу цих тварин як жест дружби та співробітництва з іншими країнами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі