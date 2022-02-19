Китай відкидає скаргу США на торгівлю та критикує Вашингтон

Китай відкинув звинувачення США у тому, що Пекін не виконує своїх зобов'язань щодо відкриття ринку.
Зазначимо, торгові компанії й Китаю, й США чекають, коли уряди двох країн відновлять переговори про припинення тарифної війни.
Міністерство торгівлі розкритикувало адміністрацію Байдена за заяву про створення нових способів боротьби з торговельною тактикою Китаю.
Торгова представниця США Кетрін Тай у середу заявила, що Пекін «розширив свій неринковий підхід під керівництвом держави» замість того, щоб виконувати обіцянки про відкриття ринку, дані при вступі до Світової організації торгівлі у 2001 році.
Ця скарга «цілком розходиться з фактами», заявив представник Міністерства торгівлі Гао Фен.
«Існує безліч різних моделей ринкової економіки, – сказав Гао на брифінгу.
Президент Джо Байден сказав, що хоче покращити відносини з Пекіном, але ще не сказав, що він робитиме з підвищенням тарифів на китайський імпорт, запровадженим його попередником Дональдом Трампом.
Представники двох сторін розмовляли телефоном з того часу, як Байден обійняв посаду в січні 2020 року, але не оголосили про плани зустрічі.
Вашингтон вивчає нові способи використання «інструментів внутрішньої торгівлі» для «досягнення більш рівних умов гри з Китаєм», йдеться в доповіді Тай Конгресу.
"Сполучені Штати повинні привести свої торгові інструменти у відповідність до правил СОТ, а не приймати інший набір, переслідуючи однобічність, протекціонізм і залякування в ім'я пошуку нової стратегії", - сказав Гао.
Зазначимо, торгові компанії й Китаю, й США чекають, коли уряди двох країн відновлять переговори про припинення тарифної війни.
Міністерство торгівлі розкритикувало адміністрацію Байдена за заяву про створення нових способів боротьби з торговельною тактикою Китаю.
Торгова представниця США Кетрін Тай у середу заявила, що Пекін «розширив свій неринковий підхід під керівництвом держави» замість того, щоб виконувати обіцянки про відкриття ринку, дані при вступі до Світової організації торгівлі у 2001 році.
Ця скарга «цілком розходиться з фактами», заявив представник Міністерства торгівлі Гао Фен.
«Існує безліч різних моделей ринкової економіки, – сказав Гао на брифінгу.
Президент Джо Байден сказав, що хоче покращити відносини з Пекіном, але ще не сказав, що він робитиме з підвищенням тарифів на китайський імпорт, запровадженим його попередником Дональдом Трампом.
Представники двох сторін розмовляли телефоном з того часу, як Байден обійняв посаду в січні 2020 року, але не оголосили про плани зустрічі.
Вашингтон вивчає нові способи використання «інструментів внутрішньої торгівлі» для «досягнення більш рівних умов гри з Китаєм», йдеться в доповіді Тай Конгресу.
"Сполучені Штати повинні привести свої торгові інструменти у відповідність до правил СОТ, а не приймати інший набір, переслідуючи однобічність, протекціонізм і залякування в ім'я пошуку нової стратегії", - сказав Гао.
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