Китай відправив свою найбільшу експедицію до Антарктиди

Китай відправив до Антарктиди свою найбільшу експедицію, зокрема два дослідні криголами і одне вантажне судно, з більш ніж 460 співробітниками на борту, з метою завершення будівництва нової дослідницької станції на південному континенті, повідомляє CGTN.
Ця антарктична наукова експедиція стартувала 1 листопада із Шанхаю і очікується, що повернеться у квітні наступного року. Цікаво, що це перший раз, коли Китай відправляє три судна в антарктичну експедицію, зокрема два полярні криголами Xuelong і Xuelong-2, а також вантажне судно Tianhui.
Головне завдання експедиції - криголами здійснюватимуть наукову розвідку, транспортування персоналу та матеріально-технічного забезпечення, тоді як вантажне судно перевозитиме матеріали для будівництва нової науково-дослідної станції. Ця станція, що знаходиться на острові в морі Росса, стане п'ятою китайською антарктичною дослідницькою станцією та першою в секторі Тихого океану. Вона призначена для проведення різноманітних досліджень у галузі атмосфери, морського середовища, біологічної екології та інших завдань.
Очікується, що нова станція зможе приймати до 80 осіб улітку та до 30 осіб узимку після завершення будівництва. Експедиція також досліджуватиме вплив зміни клімату на антарктичні екосистеми та їхню реакцію на зміни клімату, а також поглиблено вивчить роль Антарктиди у глобальних змінах клімату. Під час експедиції китайські фахівці співпрацюватимуть із колегами з різних країн, наприклад, Сполучених Штатів, Великобританії, Австралії, Чилі та інших.
Ця антарктична наукова експедиція стартувала 1 листопада із Шанхаю і очікується, що повернеться у квітні наступного року. Цікаво, що це перший раз, коли Китай відправляє три судна в антарктичну експедицію, зокрема два полярні криголами Xuelong і Xuelong-2, а також вантажне судно Tianhui.
Головне завдання експедиції - криголами здійснюватимуть наукову розвідку, транспортування персоналу та матеріально-технічного забезпечення, тоді як вантажне судно перевозитиме матеріали для будівництва нової науково-дослідної станції. Ця станція, що знаходиться на острові в морі Росса, стане п'ятою китайською антарктичною дослідницькою станцією та першою в секторі Тихого океану. Вона призначена для проведення різноманітних досліджень у галузі атмосфери, морського середовища, біологічної екології та інших завдань.
Очікується, що нова станція зможе приймати до 80 осіб улітку та до 30 осіб узимку після завершення будівництва. Експедиція також досліджуватиме вплив зміни клімату на антарктичні екосистеми та їхню реакцію на зміни клімату, а також поглиблено вивчить роль Антарктиди у глобальних змінах клімату. Під час експедиції китайські фахівці співпрацюватимуть із колегами з різних країн, наприклад, Сполучених Штатів, Великобританії, Австралії, Чилі та інших.
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