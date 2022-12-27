Китай скасовує карантин для мандрівників з 8 січня

13:50 27 грудня Київ, Україна





Зняття обмежень по COVID-19 означає, що карантин буде скасовано, але мандрівникам, які прибувають, все одно потрібно буде пройти ПЛР-тест, передає ВВС. Обмеження на щоденну кількість рейсів, дозволених до Китаю, також буде скасовано. Як оголосила Національна комісія з охорони здоров'я, з 8 січня COVID-19 буде офіційно знижено до інфекційного захворювання класу В. Після майже трьох років закритих кордонів Китай знову стане відкритим для тих, хто має робочі, навчальні візи та для туристів.Зняття обмежень по COVID-19 означає, що карантин буде скасовано, але мандрівникам, які прибувають, все одно потрібно буде пройти ПЛР-тест, передає ВВС. Обмеження на щоденну кількість рейсів, дозволених до Китаю, також буде скасовано.

Пасажири, які зараз прибувають до країни, повинні пройти п'ять днів карантину в готелі, а потім ще три дні вдома. При цьому раніше карантинні обмеження тривали до трьох тижнів.



Влада заявила, що буде "оптимізовано" візові процедури для іноземців, які бажають приїхати до Китаю для роботи та навчання, а також для відвідування сім'ї та возз'єднання. У Нацкомісії з охорони здоров'я не уточнили, чи цей дозвіл включає туристичні візи, але чиновники заявили, що почнеться пілотна програма для міжнародних круїзних лайнерів.



Як пише BBC, провідні туристичні агенції країни повідомили про сплеск трафіку протягом кількох годин після оголошення. Але багато хто висловив обурення через раптове послаблення обмежень. Нині Китай бореться з активним поширенням вірусу. Повідомляється, що лікарні переповнені, а люди похилого віку вмирають. Минулого тижня Пекін повідомляв про 4 000 нових випадків зараження COVID-19 щодня.



Британська компанія Airfinity, яка займається медичними даними, підрахувала, що в Китаї реєструється понад мільйон випадків інфікування та 5000 смертей на день, повідомляє Reuters.