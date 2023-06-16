Китай відмовився від зустрічі з керівником оборони США на безпековому форумі в Сінгапурі

11:30 30 травня Київ, Україна

Китай відхилив прохання США про проведення зустрічі між керівниками оборонних відомств двох країн, Ллойдом Остіном та Лі Шанфу, на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі.

Про це 30 травня повідомило агентство Reuters.

"Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу у Сінгапурі", – зазначили у Пентагоні.

Деякі аналітики вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями Вашингтона проти Шанфу. Як відомо, щодо нього з 2018 року діють обмеження через закупівлю бойових літаків та обладнання у Рособоронекспорту.



У Пентагоні заявили, що вірять у відкрите спілкування щодо недопущення переростання "конкуренції у конфлікт". Слід зазначити, що керівники оборонних відомств 2 червня завітають до Сінгапуру, де проведуть двосторонні зустрічі з колегами по всьому регіону.



Нагадаємо, американо-китайські відносини перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття.