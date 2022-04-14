Китай зупинив наукову співпрацю з Росією

20:27 14 квітня Київ, Україна

Китай припинив наукову співпрацю з Росією.

Про це повідомив президент Російської академії наук Олександр Сергєєв на конференції "Цифрові міжнародні відносини 2022", передає "Інтерфакс".



На жаль, прямо можу сказати, що наші китайські наукові колеги теж натиснули на паузу, і протягом останнього місяця ми не можемо вийти на серйозні обговорення, незважаючи на те, що у нас було збудовано чудову співпрацю з регулярним спілкуванням.



Сергєєв уточнив, що взаємодія з китайськими вченими ускладнилася після запровадження санкцій. Він також нагадав, що контакти з Росією заморозили більшість академій наук країн Заходу.



Він також зазначив, що РАН опинилася у важкому становищі через «санкційну економічну війну» і тепер їй складно підтримувати науку на сучасному рівні.



Міжнародна наукова співпраця абсолютно необхідна, щоб підтримувати відповідний рівень науки. Коли у західних країнах сформовано таке ставлення до контактів із російськими вченими, звичайно, дуже важко без дипломатії просувати нашу наукову присутність у світовому науковому просторі.



Сергєєв повідомив, що російські дослідники продовжують працювати «з тими вченими, які хочуть співпрацювати». Проте нарікав на зрив контактів з академіями наук країн, чиї керівники посилаються на політичну заборону. За словами Сергєєва, таких відмов від співпраці дуже багато.



З більшістю академій наук відносини заморожені. На жаль, це дуже важливі наші партнери — це Академія наук Німеччини, Французька академія наук, Національна академія наук США.

Сергєєв додав, що деякі академії зробили заяви, які він характеризує як «агресивні». При цьому президент РАН планує «поводитися таким чином, щоб не рвати стосунки та намагатися зберегти їх».



Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу ввели масштабні санкції, які торкнулися науково-технічної співпраці РФ і призвели до відтоку наукових кадрів. Сам Сергєєв раніше оцінив масштаби втрат як «великі». За його словами, єдине, що можна зробити в даній ситуації, — це створити умови для розвитку науки краще, ніж за кордоном.