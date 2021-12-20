Китай опинився на межі економічної кризи

Криза в Китаї може дестабілізувати економіку не лише всередині держави, а й у всьому світі, зокрема, й в Україні. Будівельна та енергетична галузі в Піднебесній зазнали краху, що вже негативно почало впливати на розвиток та діяльність багатьох компаній.
Відомо, що у Китаї зараз будівельна сфера переживає не найкращі, а то й найгірші часи. Річ в тому, що такий будівельний гігант, як Evergrande, опинився на межі банкрутства через падіння вкладень у нерухомість з боку кінцевих споживачів. Це пов’язано з подорожчанням житлових площ. В результаті будівництво довелося заморозити, а сама компанія набрала великі борги у держави, які, за даними місцевих джерел, становлять близько 2% від усього ВВП країни (300 мільярдів доларів).
Криза торкнулася й енергетичного комплексу Китаю. Держава експортує, як правило, третину власних копалин для покриття внутрішнього попиту. Тільки ситуація з COVID-19 повністю змінила картинку, що призвело до значних проблем з енергоресурсами Китаю і поставки порушилися.
Піднебесна переживає зараз наймасштабнішу за 10 років енергетичну кризу, яка призвела до відключень електроенергії та подальшого закриття заводів.
Вже зараз гіганти на ринку техно-товарів Tesla та Apple оголосили про затримку постачання законтрактованої продукції, оскільки заводи в Китаї не виготовляють необхідні для виробництва деталі.
В Америці вже нарікають на те, що китайська криза може призвести до глобальних наслідків у всьому світі.
Проте Україна поки що перебуває у більш впевненій позиції, оскільки держава не настільки глибоко залучена до світових фінансових процесів, що, відповідно, не призведе до масштабних втрат. Більше того, як зазначають експерти, зараз у світі нарощується попит на продукти, а це означає, що агропромисловий комплекс України, який активно розвивається, може надати вагому підтримку країні.
З іншого боку, існують ризики значного скорочення іноземних інвестицій у розвиток економіки України та окремих її структур.
Відомо, що у Китаї зараз будівельна сфера переживає не найкращі, а то й найгірші часи. Річ в тому, що такий будівельний гігант, як Evergrande, опинився на межі банкрутства через падіння вкладень у нерухомість з боку кінцевих споживачів. Це пов’язано з подорожчанням житлових площ. В результаті будівництво довелося заморозити, а сама компанія набрала великі борги у держави, які, за даними місцевих джерел, становлять близько 2% від усього ВВП країни (300 мільярдів доларів).
Криза торкнулася й енергетичного комплексу Китаю. Держава експортує, як правило, третину власних копалин для покриття внутрішнього попиту. Тільки ситуація з COVID-19 повністю змінила картинку, що призвело до значних проблем з енергоресурсами Китаю і поставки порушилися.
Піднебесна переживає зараз наймасштабнішу за 10 років енергетичну кризу, яка призвела до відключень електроенергії та подальшого закриття заводів.
Вже зараз гіганти на ринку техно-товарів Tesla та Apple оголосили про затримку постачання законтрактованої продукції, оскільки заводи в Китаї не виготовляють необхідні для виробництва деталі.
В Америці вже нарікають на те, що китайська криза може призвести до глобальних наслідків у всьому світі.
Проте Україна поки що перебуває у більш впевненій позиції, оскільки держава не настільки глибоко залучена до світових фінансових процесів, що, відповідно, не призведе до масштабних втрат. Більше того, як зазначають експерти, зараз у світі нарощується попит на продукти, а це означає, що агропромисловий комплекс України, який активно розвивається, може надати вагому підтримку країні.
З іншого боку, існують ризики значного скорочення іноземних інвестицій у розвиток економіки України та окремих її структур.
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